11月に権利が確定する株主優待には、お米がもらえる企業や、店舗で使える食事券を用意している企業があります。

食事券は対象店舗が限られるため、普段利用する店で使えるかどうかの確認が欠かせません。お米の優待も含め、必要株数と最低投資額を比べてみましょう。

◆光フードサービス＜138A＞は100株で年2回、5000円分の食事券

立ち飲み居酒屋などを展開する光フードサービス＜138A＞は、5月末と11月末の年2回、100株以上を保有する株主を対象に食事券を贈呈しています。

100株以上300株未満の場合、1回5000円分、年間では1万円分の食事券がもらえます。300株以上では優待額が増えます。継続保有期間の条件はなく、2026年11月分については100株から対象になります。

利用できるのは、国内の「大黒」「大国」「魚椿」の指定店舗です。近くに対象店舗があるか、事前に確認しておきましょう。

10月2日の終値は3105円なので、100株の購入には約31万500円が必要です。

◆ユニシアホールディングス＜3547＞は100株で2000円分の食事券

「串カツ田中」を全国展開するユニシアホールディングス＜3547＞は、5月末と11月末の年2回、100株以上を保有する株主に食事券を贈呈しています。

100株の場合は1回2000円分で、年間では4000円分です。継続保有期間の条件はなく、2026年11月分は100株から対象になります。

10月2日の終値は1930円なので、100株の購入額は約19万3000円です。今回取り上げる3社の中では、最も少ない投資額で優待を取得できます。

なお、2026年11月期の期末・年間配当予想は現時点で未定です。優待だけでなく、今後発表される業績や配当も確認しておきたい銘柄です。

◆前澤ホールディングス＜575A＞は500株で新潟県産米4kg

公共インフラ分野における水処理ソリューションを提供する前澤ホールディングス＜575A＞は、2026年11月末時点で500株以上を保有する株主に、新潟県産雪蔵コシヒカリを贈呈する予定です。

500株以上800株未満の場合は4kgで、保有株数に応じて贈呈量が増えます。

10月2日の終値1852円で計算すると、500株の購入には約92万6000円が必要です。今回の3社では必要な投資額が最も大きくなります。初回の発送は2027年1月中旬ごろを予定しています。

11月末を優待の基準日とするのは、統合初年度となる2026年だけです。翌期以降は6月末と12月末の年2回を基準日とする制度が予定されています。株主優待そのものが2026年限りというわけではありません。

◆必要な投資額は約19万円から約93万円

最低株数で比べると、ユニシアホールディングスが約19万3000円、光フードサービスが約31万500円、前澤ホールディングスが約92万6000円です。

光フードサービスとユニシアホールディングスは店舗で利用する食事券、前澤ホールディングスは自宅に届くお米です。同じ食品関連の優待でも、必要な投資額や使い方にはかなり違いがあります。実際に利用できるかまで考えて選びたいところです。

※株価および最低投資金額は2026年10月2日終値をもとに計算しています。2026年11月末基準の権利付最終日は11月26日です。株主優待の内容は2026年10月2日時点です。詳細につきましては、各社が発表している株主優待内容をご確認ください。株主優待制度は今後変更・廃止される場合があります。

※記載されている情報は、正確かつ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性または完全性を保証したものではありません。予告なく変更される場合があります。また、資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、ご自身の責任でお願いします。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）