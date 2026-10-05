日本代表は5日、キリンカップサッカー2026でニュージーランド代表と対戦。前半を1－1で終えた。

2018年から続く“森保ジャパン”の集大成となるAFCアジアカップ2027へ向けてリスタートした日本代表。FIFAワールドカップ2026後の初陣となったウルグアイ代表戦では松木玖生と塩貝健人に代表初ゴールが生まれるなど3得点を奪って勝利し、続くベネズエラ代表戦は先制を許したものの、上田綺世の2ゴールにより逆転した。さらに1日に行われたエクアドル代表戦では、“守護神”鈴木彩艶の活躍によってPK戦を制し、キリンカップサッカー2026制覇に王手をかけている。

3大会ぶり通算12度目の優勝をかけて激突するのは、今夏のワールドカップ出場国でもある“オセアニアの雄”ニュージーランド。スタメンはワールドカップに出場した“常連組”が名を連ね、GKに鈴木彩に入り、中野就斗、瀬古歩夢、伊藤洋輝、鈴木淳之介が最終ラインを形成。中盤の底に佐野海舟と鎌田大地が並び、両サイドは右に堂安律、左に前田大然が入った。上田綺世が最前列で、トップ下の久保建英がそれをサポートする布陣となっている。

4－2－3－1のシステムを採用した日本は、開始1分足らずで堂安の強烈なミドルシュートが枠を捉えるなど、立ち上がりから主導権を掌握。9分には素早い攻守の切り替えから佐野がボールを引っ掛け、久保のパスを受けた堂安が再び鋭いシュートを放つ。20分にはクリス・ウッドに起点を作られ、ニュージーランドのカウンターを浴びたが、ボックス内で中野が体を投げ出し、得点は許さなかった。

圧倒的にボールを保持する日本だが、5－3－2の強固なブロックを組むニュージーランドはなかなか隙を見せず。それでも28分、久保が右サイド深くまでドリブルでえぐると、バックパスを受けた中野がゴール前へ柔らかいクロスを送り、最後は上田が豪快に蹴り込み先制に成功。しかし、得点からわずか4分後、前田のパスが乱れたところからカウンターを浴びると、左サイドを駆け上がってきたベン・オールドがウッドからのパスを流し込み、試合は振り出しに戻された。

もったいないミスから失点を喫した日本は、その後もボールを保持しながらサイドを起点にチャンスをうかがうも決め切ることができず。前半は1－1で終了した。