Mrs. GREEN APPLE、Number_i、M!LK、日向坂46、SEKAI NO OWARI…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（10月3日（土）付）

グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00～13:53）。10月3日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Spotify、Apple MusicのWeeklyチャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（10月3日（土）付）を発表しました。

■10位：Ado「DND feat. KUROMI」

初登場！ 9月25日に配信リリースされた、アーティスト・KUROMIと歌い手・Adoの初コラボ楽曲がランクイン。

■9位：福山雅治「SUPERNOVA」

先週8位から1ランクダウン↓ 9月9日にリリースされた13枚目のアルバム『超新星』の1曲目に収録されている楽曲が3週連続でランクイン。福山雅治は先日、年末恒例のライブ「福山☆冬の大感謝祭 其の二十四」の開催を発表。日程は12月26日（土）、27日（日）、29日（火）、31日（木）の4日間で、会場はKアリーナ横浜（神奈川県）です。

■8位：SEKAI NO OWARI「Supermarket」

初登場！ 9月18日に配信リリースされた、ドラマ「メリーベリーラブ」（日本テレビ系）のメインテーマ曲がランクイン。

■7位：日向坂46「イチャイチャ虫」

初登場！ 今回の放送では、ゲストに日向坂46の上村ひなのさん、山下葉留花さんが登場！ 9月30日にCDリリースされた同曲の話などを伺いました。

■6位：Chevon「クライネ」

初登場！ 今年の4月にメジャーデビューした札幌発3人組バンド・Chevon。同曲は、9月16日に配信リリースされました。

■5位：マカロニえんぴつ「運命さがし」

初登場！ 9月16日にリリースされたメジャー6枚目となるEP『運命さがし / 終宵』の表題曲がランクイン。マカロニえんぴつは、10月3日から全国7都市11公演を巡るアリーナツアーをスタートさせました。

■4位：M!LK「時空超えてユニバース」

先週1位から3ランクダウン↓ 9月16日にリリースされたファーストミニアルバム『LOVE ENG!NE』に収録されている楽曲が3週連続でランクイン。YouTubeに公開されている同曲のミュージックビデオは、2,900万回再生（※10月5日時点）を突破しました。

■3位：INI「You Know What To Do」

先週2位から1ランクダウン↓ 9月16日にリリースされた9枚目のシングル「ANTHEM」に収録されているタイトル曲が2週連続でランクイン。INIは、11月14日（土）、15日（日）に京セラドーム大阪（大阪府）でライブの開催が決定しています。

■2位：Number_i「DIGITAL GIRL」

先週3位から1ランクアップ↑ 9月23日にリリースされたトリプルAサイドシングルに収録されている楽曲が2週連続でランクイン。Number_iは、10月24日（土）の大和ハウス プレミストドーム（北海道）公演を皮切りに、初のワールドツアー日本公演となる5大ドームツアーを開催します。

そして、今週の第1位は……？

■1位：Mrs. GREEN APPLE「共犯」

初登場！ 9月30日にリリースされた6枚目のオリジナルフルアルバム『POPS』に収録されている楽曲がランクイン。10月3日午後8時には、同曲のミュージックビデオが公開されました。

＜番組概要＞

番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN

放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット

放送日時：毎週土曜 13:00～13:53

パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/

番組公式X： @JA_CDJ