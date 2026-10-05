キリンカップサッカー2026の日本代表戦に臨むニュージーランド代表のスターティングメンバーが発表された。

10月1日に行われた試合では、パナマ代表をPK戦の末に下したニュージーランド代表。タイトル獲得をかけ、ここまで南米勢に3連勝中（PK勝ちも含む）の森保ジャパンと激突する。

スターティングメンバーにはプレミアリーグのノッティンガム・フォレストで活躍中の“主砲”クリス・ウッドや、FIFAワールドカップ2026で3ゴールを挙げたイライジャー・ジャスト（スウォンジー／イングランド）らが名を連ねた。

日本代表vsニュージーランド代表の一戦は『国立競技場』にて19時30分キックオフ。試合の模様はテレビ朝日系列で地上波中継され、DAZN、ABEMA、TVerでの配信も行われる。

ニュージーランド代表のスターティングメンバーは以下の通り。

▼GK

1 アレックス・ポールセン（マザーウェル／スコットランド）

▼FP

4 タイラー・ビンドン（チャールトン／イングランド）

5 マイケル・ボクソール（ミネソタ・ユナイテッド／アメリカ）

6 ラクラン・ベイリス（オークランドFC／オーストラリア）

8 マルコ・スタメニッチ（スウォンジー／イングランド）

9 クリス・ウッド（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）

11 イライジャー・ジャスト（スウォンジー／イングランド）

14 アレックス・ルーファー（ウェリントン・フェニックス／オーストラリア）

16 ジョージ・スタンガー（キルマーノック／スコットランド）

17 デイン・インガム（サバ／マレーシア）

19 ベン・オールド（サンテティエンヌ／フランス）