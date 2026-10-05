ニィージーランド代表（画像は1日のパナマ戦） [写真]=Getty Images

　キリンカップサッカー2026の日本代表戦に臨むニュージーランド代表のスターティングメンバーが発表された。

　10月1日に行われた試合では、パナマ代表をPK戦の末に下したニュージーランド代表。タイトル獲得をかけ、ここまで南米勢に3連勝中（PK勝ちも含む）の森保ジャパンと激突する。

　スターティングメンバーにはプレミアリーグのノッティンガム・フォレストで活躍中の“主砲”クリス・ウッドや、FIFAワールドカップ2026で3ゴールを挙げたイライジャー・ジャスト（スウォンジー／イングランド）らが名を連ねた。

　日本代表vsニュージーランド代表の一戦は『国立競技場』にて19時30分キックオフ。試合の模様はテレビ朝日系列で地上波中継され、DAZN、ABEMA、TVerでの配信も行われる。

　ニュージーランド代表のスターティングメンバーは以下の通り。

▼GK
1　アレックス・ポールセン（マザーウェル／スコットランド）

▼FP
4　タイラー・ビンドン（チャールトン／イングランド）
5　マイケル・ボクソール（ミネソタ・ユナイテッド／アメリカ）
6　ラクラン・ベイリス（オークランドFC／オーストラリア）
8　マルコ・スタメニッチ（スウォンジー／イングランド）
9　クリス・ウッド（ノッティンガム・フォレスト／イングランド）
11　イライジャー・ジャスト（スウォンジー／イングランド）
14　アレックス・ルーファー（ウェリントン・フェニックス／オーストラリア）
16　ジョージ・スタンガー（キルマーノック／スコットランド）
17　デイン・インガム（サバ／マレーシア）
19　ベン・オールド（サンテティエンヌ／フランス）