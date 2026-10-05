キリンカップサッカー2026 3位決定戦が行われ、エクアドル代表とパナマ代表が対戦した。

38分、左サイドを駆け上がったホルヘ･グティエレスのクロスを、ホスエ･ベルガラが合わせる。一度はクロスバーに阻まれたが、こぼれ球を自ら押し込み、パナマが先制に成功する。ヘントに所属する19歳の大型FWベルガラは、この試合が代表デビュー戦で記念すべき初ゴールとなった。前半はパナマの1点リードで折り返す。

対するエクアドルは58分、右サイドから崩して途中出場のフアン･リケルメ･アングロがゴールネットを揺らし、同点とした。試合は1－1のまま90分が終了し、今大会3試合連続でPK戦に突入する。互いに一人ずつが失敗し、サドンデスに入ると、エクアドルの8番手フアン･リケルメ･アングロのPKを、パナマGKエディー･ロベルツがストップ。パナマが3位入賞を果たした。

2022年以来の開催となったキリンカップサッカー。今大会には日本代表、エクアドル代表、パナマ代表、ニュージーランド代表の4カ国が出場し、ノックアウト方式で行われる。優勝チームにはキリンカップ、賞金3000万円、副賞、準優勝チームには1500万円、第3位には500万円が贈られる。

この後19時30分〜キリンカップサッカー2026 決勝の日本対ニュージーランドが行われる。テレビ朝日系列で全国ネット生中継、TVer、ABEMA、DAZNでライブ配信される。

【スコア】

エクアドル代表 1－1（PK：6－7）パナマ代表

【得点者】

0－1 38分 ホスエ･ベルガラ（パナマ代表）

1－1 58分 フアン･リケルメ･アングロ（エクアドル代表）