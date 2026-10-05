キリンカップサッカー2026のニュージーランド代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。

FIFAワールドカップ2026でラウンド32敗退に終わった日本代表。大会終了後、森保一監督と異例の半年契約を締結したことが発表され、2018年から続く現体制の集大成となるAFCアジアカップ2027へ向けた道のりがスタートした。

3期目の初陣となったウルグアイ代表戦では、松木玖生と塩貝健人に代表初ゴールが生まれるなどして3－1で勝利。続くベネズエラ代表戦は先制を許す展開となったが、エース上田綺世の2ゴールで逆転した。さらに、1日に行われたエクアドル代表戦では90分間をスコアレスで終えたものの、“守護神”鈴木彩艶の活躍でPK戦を制し、キリンカップサッカー制覇に王手をかけた。

ニュージーランド代表との対戦に向けて、森保監督はエクアドル戦と同様にFIFAワールドカップ2026を戦った“常連組”主体の11人をピッチに送り込む。鈴木彩がゴールマウスを守り、鈴木淳之介、瀬古歩夢、伊藤洋輝が最終ラインを形成。中盤の底には佐野海舟と鎌田大地が並び、ウイングバック（WB）は右に中野就斗、左に前田大然が入る見通しだ。シャドーの位置には堂安律と電撃婚が発表された久保建英、最前列には上田という布陣が予想される。

ニュージーランド戦は『国立競技場』にて19時30分キックオフ。試合の模様はテレビ朝日系列で地上波中継され、DAZN、ABEMA、TVerでの配信も行われる。

日本代表のスターティングメンバーは以下の通り。

◆◼︎スターティングメンバー

▼GK

1 鈴木彩艶（アストン・ヴィラ／イングランド）

▼DF

25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

3 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

▼MF

2 中野就斗（サンフレッチェ広島）

24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

11 前田大然（イプスウィッチ／イングランド）

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）〈Cap.〉

20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

▼FW

18 上田綺世（リール／フランス）

◆◻︎控えメンバー

▽GK

23 早川友基（鹿島アントラーズ）

12 小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン／ベルギー）

▽DF

22 荒木隼人（サンフレッチェ広島）

▽MF／FW

17 田中碧（リーズ／イングランド）

6 田中聡（シャルケ／ドイツ）

8 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

13 中村敬斗（リヨン／フランス）

14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）

7 相馬勇紀（FC町田ゼルビア）

32 望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）

19 松木玖生（サウサンプトン／イングランド）

28 佐野航大（PSV／オランダ）

26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

29 齋藤俊輔（ウェステルロー／ベルギー）

9 後藤啓介（フライブルク／ドイツ）

◆◻︎メンバー外

▽DF

4 板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）

▽MF／FW

31 谷村海那（横浜F・マリノス）