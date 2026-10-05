かつてリーズを指揮し、現在はカナダ代表を率いるジェシー・マーシュ監督が、財務規定に重大な違反があったと認定されたマンチェスター・シティに言及した。4日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。

プレミアリーグの独立委員会は9月29日、2009－10シーズンから2017－18シーズンにかけて、マンチェスター・シティが実体のない商業契約を利用して収益を水増しし、9億ポンド（約1880億円）以上の費用を過少計上したとして、同クラブの財務規定に重大な違反があったことを認定した。

クラブ側は不正を否定し、今回の裁定には法解釈、原則、事実関係において重大な誤りがあると主張しており、今月2日には正式に控訴したことを発表しているが、制裁の行方を含めて動向には大きな注目が集まっている。

そうしたなか、2022年2月から2023年2月にかけてリーズを率いていたマーシュ監督はマンチェスター・シティの問題について意見を問われると、「マンチェスター・シティは厳しく罰せられるべきだと思う。降格処分にすべきだ。それに、誰もがそのことを知っていた。誰もが知っていたんだ」と語りながら、自身がリーズを率いていた時にも不公平な状況は続いていたことを主張した。

「あの夏（2022年）、黒字を計上したと公表したのは、我々とマンチェスター・シティの2チームだけだった。我々の場合は実際に利益が出ていた。ハフィーニャやカルヴィン・フィリップスを売却したからだ。補強にかかった費用を差し引いても、手元にはかなりの資金が残っていた」

「当時の我々には、資金を節約せずにいられるような財政的な余裕はなかった。オーナー陣にそれほどの資金力があったわけでもない。一方でマンチェスター・シティが同じことを言ったとき、私は文字通り『冗談だろ？ 何かの間違いじゃないのか？』と思ったものだ」

「彼らがアーリング・ハーランドを5200万ポンド（約108億円）で獲得したと言ったときも、『へえ、なるほどね』という感じだった。話のつじつまが合わないことはわかっていたけど、どうしようもないことだった。ただ両手を広げて、『これがサッカーというものさ』と受け入れるしかないんだ」