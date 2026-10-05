ノルウェー代表FWアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／イングランド）の状態に注目が集まっている。4日、イギリスメディア『BBC』や同『TNT Sports』などが伝えている。

UEFAネーションズリーグ4連戦に臨んだノルウェー代表に招集されていたハーランドは、ここまでの3試合にフル出場し、3ゴールを記録していたなか、4日に行われたポルトガル代表戦にも先発出場した。

試合は1－2で敗れる結果に終わったが、ハーランドは1－1で迎えた66分に自らベンチに向かって交代を要求すると、そのまま足を気にしながらプレーを続けた中で、ボールが外に出たタイミングの67分に自ら歩きながら、ヨルゲン・ストランド・ラーセンと交代となった。

試合の残りの時間はベンチから戦況を見守り、試合終了後にはピッチ上に姿を見せ、マンチェスター・シティの同僚であるルベン・ディアスと会話を交わす様子も確認されているものの、現時点で負傷の可能性などは明らかになっておらず、状態には注目が集まっている。

なお、これがノルウェー代表での今月のラストマッチとなったハーランドは、マンチェスター・シティに戻り、次戦は11日に行われるプレミアリーグ第6節のリヴァプール戦となっているが、果たして同選手は出場することができるのだろうか。

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