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OUT
3番 寺地 隆成 空振り三振 2アウト
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2番 山口 航輝 空振り三振 1アウト
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OUT
8番 源田 壮亮 ショートゴロ 3アウト
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OUT
7番 長谷川 信哉 ショートフライ 2アウト
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OUT
6番 石井 一成 ショートゴロ 1アウト
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OUT
1番 西川 史礁 ショートゴロ 3アウト
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OUT
9番 小川 龍成 ライトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
8番 岡村 了樹 レフトフライ 2アウト
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OUT
7番 髙部 瑛斗 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 上田 希由翔 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 ショートダブルプレイ 3アウト
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OUT
西1-1ロ
4番 Ｔ・ネビン センター犠牲フライ 西武得点！ 西 1-1 ロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
3番 小島 大河 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
2番 平沢 大河 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 藤原 恭大 ショートゴロ 3アウト
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4番 Ｎ・ソト ファーストライナー 2アウト
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3番 寺地 隆成 セカンドゴロ 1アウト
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西0-1ロ
2番 山口 航輝 レフトホームラン ロッテ得点！ 西 0-1 ロ
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OUT
1番 Ａ・カナリオ 見逃し三振 3アウト
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OUT
9番 西川 愛也 サードゴロ 2アウト ランナー：2塁
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8番 源田 壮亮 フォアボール ランナー：1塁
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7番 長谷川 信哉 空振り三振 1アウト
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1番 西川 史礁 空振り三振 3アウト
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OUT
9番 小川 龍成 ピッチャー送りバント 2アウト ランナー：2、3塁
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8番 岡村 了樹 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
7番 髙部 瑛斗 ライトフライ 1アウト
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6番 上田 希由翔 ショートヒット ランナー：1塁
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6番 石井 一成 レフトフライ 3アウト
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5番 渡部 聖弥 ショートゴロ 2アウト
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4番 Ｔ・ネビン サードゴロ 1アウト
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5番 藤原 恭大 空振り三振 3アウト
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4番 Ｎ・ソト ピッチャーヒット ランナー：1、2塁
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3番 寺地 隆成 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
2番 山口 航輝 空振り三振 2アウト
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1番 西川 史礁 ライトフライ 1アウト
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3番 小島 大河 レフトフライ 3アウト
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2番 平沢 大河 センターフライ 2アウト
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1番 Ａ・カナリオ ライトフライ 1アウト
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