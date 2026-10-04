日本代表は4日、キリンカップサッカー2026 ニュージーランド代表戦に向けて、国立競技場で公式練習を行った。

タイトルがかかったキリンカップサッカー2026に向け、森保一監督は公式会見で「勝利して優勝して、サポーターの皆さんと喜びを分かち合えれば」とコメント。「（第3戦から）大幅な変更はない」「カップ戦なので勝ちにいきたい」とFIFAワールドカップ2026を戦った主力メンバーの投入を示唆し、タイトル獲得を第一としている。今活動のキャプテンに指名された堂安律は「しっかりと勝つことを意識しているので、チームとしてそういった雰囲気を出して準備していければなと思います」と見据えた。

2週間で4試合を戦うタフなスケジュールをこなしている今活動。ウルグアイ、ベネズエラ、エクアドルという南米勢3連戦を2勝1分け（※PK勝利）と好成績を収め、最後はタイトルをかけた一戦となる。連続での先発出場が見込まれる堂安は「前回の試合はやはり相手のレベルが一つ上がった。1、2試合目はもっと自分の強みを出さなくてはいけないと思いましたし、明日の試合展開ではより狙えると思うので、やっていきたいです」と意気込みを示した。

堂安は日本代表通算72試合に出場、11得点10アシストを記録。最後にゴールを記録したのは、昨年11月のガーナ代表戦。「そもそもシュート数が減っているので、そこは自分の課題だと思います。特に1試合目（ウルグアイ戦）はシャドーで使ってもらってシュートが少なかったので、そこは課題」と自己分析した。約11カ月ぶりのゴールで日本をタイトルへ導きたい。

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