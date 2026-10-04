今日の運勢 10月5日（月）「12星座占いランキング」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位？

2026年10月5日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）10月5日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の雪笹歳華（ゆきざさ・さいか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？ラッキーなことが起こりそうな予感。欲しかったものが手に入るなど、嬉しい気持ちになれるようです。新しいことを始めたいと考えている場合は、良い情報が手に入るかも。いろいろ調べてみましょう。周りの人から聞いた話を調べてみると、面白い世界を知ることができるかも。今日は気になるものがあれば、集中して取り組んでみましょう。気になる相手がいる場合、曖昧だった気持ちがはっきりしてくるかも。風向きが変わっていくのを実感できそう。やりにくかったことが、できるようになるなど、プラスの出来事が起こりそうです。過去の行動などを見直す機会もありそうなので、誠意を持って対応するようにしましょう。気になっていたところを片付けたり、思いきった模様替えをしたりすると良い空気が舞い込むようです。家族やパートナーと過ごす空間は明るさにもこだわってみると◎。言葉のすれ違いが減っていくことでしょう。明るい気分で過ごせそう。買い物へ出かけるのもおすすめ。本当に欲しいと思っていたものが手に入りそう。気になる相手がいるならば、思いきって食事に誘ってみると、上手くいく予感。思い悩んでいたことがあれば、思いきって手放してみて。気分を変えるために、プチ旅行を計画するなど、モチベーションが上がることを行っていくと良いでしょう。部屋の片付けをすると気分もスッキリ。イベントに参加するなどいろいろな人と交流するようです。緊張してしまう場面もあるかもしれませんが、あなたらしく振る舞っていれば大丈夫そうです。お気に入りのアクセサリーを身に着けていると運気アップ！無理をしすぎないように心がけてください。何でも引き受けてしまうと、パンクしてしまうので気をつけましょう。交友関係も頑張って広げようとせずに、心が穏やかに過ごせる友人を大切にしてみて。今日は面倒なことを一気に片付けてしまいましょう。集中力も増しているので、テキパキと行えるようです。このタイミングで頑張っておけば、週末は家族や恋人とゆっくり過ごせそう。地道な努力が必要になりそう。ちょっと大変なこともあるかもしれませんが、それ以上にやりがいを感じられるようです。努力した分、成果も期待できることでしょう。夜はバスタイムでリフレッシュを。自由に過ごせる時間を大切にしましょう。読書をすると穏やかな気持ちになれるかも。夕方の散歩もおすすめです。商店街へ出かけてみるのもあり。いろいろな人と他愛もない話をしてみて。落ち着いて行動するよう心がけましょう。気持ちが焦りそうになったときは、お茶休憩をするなど、自分を整える時間を持つと良いでしょう。先回りして行動するよりは、受け身でいると上手くいきそう。今日はこれまで積み重ねてきたことを見直し、次の一歩を考える日。焦って答えを出すより、自分の本音に耳を澄ませて。小さな気づきがこれからの流れを変えるきっかけになります。■監修者プロフィール：雪笹歳華（ゆきざさ・さいか）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いにも出演。鑑定歴20年以上。未来予測だけでなく、現状を読み解き、より良い未来へ進むための改善策や具体的な行動指針を提案する鑑定が得意。「未来は自分でつかみ取るもの」を信条に、現在はビジネス特化型占星術「戦略羅針盤Ⓡ」を提供。経営者・事業主の未来予測や意思決定を、星の力でサポートする。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/