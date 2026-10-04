アメリカ代表MFキャバン・サリバン（フィラデルフィア・ユニオン）が、同国の最年少得点記録を更新した。

サリバンは9月28日に17歳の誕生日を迎えたばかり。2024年3月にMLS（メジャーリーグ・サッカー）史上最年少となる14歳293日でトップチームデビューを飾り、今季はリーグ戦で7ゴール5アシストを記録している。欧州のメガクラブからも熱視線を注がれるなど、今最もアメリカで将来が楽しみな注目株だ。

9月27日のペルー代表戦で先発出場してアメリカ代表デビューを飾ると、同30日のチリ代表戦でも途中出場。そして3日に行われたメキシコ代表戦で先発出場すると、1点リードで迎えた62分、相手GKのミスパスをインターセプトし、ペナルティエリアの外から冷静にループシュートを沈めた。

チリ代表戦でマティス・アルバート（ドルトムント／ドイツ）が「17歳131日」でアメリカ代表の最年少得点記録を樹立していたばかりだが、サリバンがその4日後に「17歳5日」で記録を塗り替えた。なお、アルバートが更新するまでは、2016年5月にクリスチャン・プリシッチ（ミラン／イタリア）が挙げた「17歳253日」でのゴールが最年少得点記録だった。

3－0でメキシコ代表を下しW杯後3連勝のアメリカ代表は、9月・10月の代表ウィーク最終戦でカナダ代表と対戦する。

【ハイライト動画】アメリカ 3－0 カナダ