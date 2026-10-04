地区シリーズ第1戦

○ ブリュワーズ 3－2 パドレス ●

＜現地時間10月3日 アメリカンファミリー・フィールド＞

サンディエゴ・パドレスが中地区王者ミルウォーキー・ブリュワーズとの地区シリーズ初戦に惜敗。松井裕樹投手（30）は3番手としてリリーフ登板し、1回無失点に抑えた。

敵地に乗り込んだパドレスは今季ナショナル・リーグ最優秀防御率、最多奪三振の剛腕ミジオロウスキーと対峙。立ち上がりから最速104.8マイル（約168.7キロ）とエンジン全開の右腕に対し、打線は2回表に3連打を浴びせるなど2点を先制。しかし3回裏、先発左腕ロビー・レイが1番チョウリオに1号同点2ランを打たれた。

松井は同点の5回裏からマウンドへ上がり、先頭の2番トゥラングを空振り三振。3番コントレラスには初球打ちでレフト前に強烈なライナーを運ばれたが、左翼手ダスティン・ハリスがスライディングしながら好捕した。次打者には死球を与えながらも、最後は5番イエリッチを二ゴロに打ち取り、ゼロで後半戦に繋いだ。

パドレスは7回表に二死満塁の好機で勝ち越し点を挙げることができず。その裏にセットアッパー左腕エイドリアン・モレホンを投入したが、二死から3番コントレラスに1号決勝ソロを被弾した。

1点を追う9回表、一死一塁の場面では珍事が起きた。4番タイ・フランスがレフト方向に高々と大飛球を打ち上げると、天井に直撃して軌道が変わり、フェンス手前で左翼手チョウリオが捕球。逆転2ランの可能性もあった打球が一転、アウトと宣告された。

アメリカンファミリー・フィールドの規定では、フェアゾーン上空の天井に打球が直撃した場合はインプレーとなるため、今回はチョウリオが処理したことで左飛に。クレイグ・スタメン監督の抗議、審判団によるリプレー検証を経ても判定覆らず、次打者ジャクソン・メリルも打ち取られて試合終了となった。