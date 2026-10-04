スペイン代表は現地時間10月3日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA3第3節でチェコ代表を3－1で下した。同試合で、スペイン代表がUNLにおける最長無敗記録を樹立している。

今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026で優勝を果たし、“世界王者”として今季のUNLに参戦したスペイン代表は、第1節でイングランド代表との激闘を3－2で制すると、第2節ではクロアチア代表に4－1と大勝。3連勝をかけて、アストゥリアス州オビエドの『エスタディオ・カルロス・タルティエレ』にチェコ代表を迎えた。

試合は立ち上がりの6分、FWラミン・ヤマル（バルセロナ）がペナルティエリア右から強烈な左足シュートを突き刺して先手を取る。35分にはゴール前のセカンドボールに反応したMFロドリ（バルセロナ）が追加点。後半に入ると69分に1点を返されたものの、終盤の89分にはMFミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）がこぼれ球を押し込み勝利を決定付ける。試合は3－1でタイムアップを迎え、スペイン代表は今季のUNLで3連勝を飾った。

この結果、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督が率いるスペイン代表は、国際Aマッチ無敗記録を『41』に伸ばすことに成功。2024年3月に行われた国際親善試合のコロンビア代表戦（●0－1）を最後に黒星がない状況を続けている。

同時に、スペイン代表はUNL単体で見ても無敗試合数『16』を達成。内訳は11勝5分け。昨年6月に行われたUNL2024－25決勝ではポルトガル代表にPK戦で敗れたものの、公式記録上は引き分け扱いとなるため、UNLで最後に敗れたのは2022年9月に行われたUNL2022－23・リーグA2第5節のスイス代表戦（●1－2）まで遡る。

データサイト『Opta』によると、スペイン代表の16試合無敗は、同大会の最長無敗記録になったという。UNLは2018年にスタートし、今大会で5度目の開催と歴史の浅い大会ではあるものの、“ラ・ロハ”はその歴史に名を刻むほどの好調ぶりを示している。

スペイン代表は今大会、4大会連続の決勝進出と、UNL2022－23以来2大会ぶりの優勝を目指している。現時点で、その旅路は順調と言えそうだ。

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