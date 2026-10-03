2026/27Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ1stラウンド4回戦が3日に行われ、柏レイソルとガンバ大阪が対戦した。

AFCチャンピオンズリーグ（ACL）に出場している柏とG大阪は今大会、シードとして1stラウンドの4回戦から参戦。勝利すると8強入りとなり、プライムラウンドへの進出が決定する。

試合はホームの柏が主導権を握ると28分に先制。エリア内へ侵入し、一度はG大阪にクリアされたが、そのはね返りが藤尾翔太の下へこぼれると、藤尾は反転から右足のシュートを繰り出し、ネットを揺らした。その後も追加点を目指す柏が攻勢を強めるも、前半アディショナルタイムにG大阪は山下諒也の仕掛けからPKを獲得。これをイッサム・ジェバリが落ち着いて沈め、1－1で試合を折り返す。

迎えた59分、藤尾がこの試合2得点目をマークし、柏が勝ち越しに成功。山内日向汰の粘りから藤尾へパスが渡ると、藤尾はGKの位置を確認し、冷静にファーサイドへ蹴り込んだ。迎えた70分、両チームはお互いに2枚替えを敢行。すると、途中出場のウェルトンが期待に応え、G大阪が再び同点。宇佐美貴史とジェバリのワンツーから最後はウェルトンが抜け出し、ゴールを決め切った。

そして2－2で迎えた89分、ついにG大阪が逆転に成功。宇佐美のCKをジェバリが押し込み、G大阪がこの試合初めてリードを奪う。しかし、このままでは試合は終わらず、後半アディショナルタイムに柏の細谷真大がPKを奪うと、瀬川祐輔がGKの逆を突きPKを成功。柏が土壇場で追いつき、スコアを3－3とし、延長戦へ突入する。

延長戦では103分に柏が弓場堅真の得点で一歩前に出ると、G大阪も負けじと108分に佐々木翔悟が同点弾を挙げ、お互い譲らぬ激しい打ち合いに。それでも柏は、その直後に弓場がネットを揺らし、この試合4度目のリードを手にする。その後、柏は逃げ切りに成功し、5－4で勝利を収め、ルヴァンカップ準々決勝進出を果たした。

【スコア】

柏レイソル 5－4 ガンバ大阪

【得点者】

1－0 28分 藤尾翔太（柏）

1－1 45＋3分 イッサム・ジェバリ（PK／G大阪）

2－1 59分 藤尾翔太（柏）

2－2 72分 ウェルトン（G大阪）

2－3 89分 イッサム・ジェバリ（G大阪）

3－3 90＋4分 瀬川祐輔（PK／柏）

4－3 103分 弓場堅真（柏）

4－4 108分 佐々木翔悟（G大阪）

5－4 109分 弓場堅真（柏）

【動画】藤尾翔太が移籍後初ゴール！



