日本代表は3日、キリンカップサッカー2026 ニュージーランド代表戦に向けて練習を行った。

この日の練習を見守っていたのが、長らく横浜F・マリノスでコーチ、監督を務めた大島秀夫さん。教え子である谷村海那、前田大然、塩貝健人と握手を交わしていた。自身初のJ1挑戦でいわきFCから横浜FMに移籍し、日本代表にも選出された谷村にとって大島さんは恩師の一人。「試合に使ってもらえてたことが自分の成長だと思うので、感謝しかない」と谷村。久々の再会となり「特にそういう深い話はしていないですけど『本当にここから頑張れよ』みたいな感じでした」とエールが送られた。

1日に行われたキリンカップサッカー2026 エクアドル代表戦で初スタメンを飾り、前半45分プレー。「名波（浩コーチ）さんとお話して、常にオフサイドラインいたので、オフサイドになることも多かった。チャンスを潰すこともあるので、もっと考えてやった方がいいと思いました」と振り返る。明後日に迫ったニュージーランド代表とのキリンカップサッカー決勝に向け「与えられた時間で結果を残す。それだけを考えて頑張りたいと思います」と決意を述べた。

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