徳島戦で躍動したマテウス・モラエス [写真]＝J.LEAGUE via Getty Images

　2026／27明治安田J2リーグ第9節の5試合が3日に行われた。

　アルビレックス新潟が暫定首位に浮上。マテウス・モラエスが直接フリーキックを含む2得点の活躍で、徳島ヴォルティスに逆転勝利を収めた。

　藤枝MYFC対湘南ベルマーレは劇的展開。ホームの藤枝は54分に先制したものの、76分に退場者を出してしまう。数的有利を得た湘南は、後半アディショナルタイム12分に深澤佑太の加入後初ゴールで追いつき、1－1のドローに終わった。

　降格圏に沈むヴァンフォーレ甲府は、好調のカターレ富山と対戦。先制を許した後に追いついたものの、直後に勝ち越されて1－2で敗れ、4連敗となった。

　FC今治は栃木シティに逆転勝利で今季2勝目。甲府と勝ち点で並んで得失点差で上回り、最下位から脱出した。

　大分トリニータは試合終盤の勝ち越し点でモンテディオ山形を撃破。6試合ぶりとなる今季2勝目を挙げた。

　第9節の対戦カードと暫定順位表は以下の通り。

◆■J2第9節

▼10月3日（土）
アルビレックス新潟　2－1　徳島ヴォルティス
藤枝MYFC　1－1　湘南ベルマーレ
ヴァンフォーレ甲府　1－2　カターレ富山
栃木シティ　1－2　FC今治
大分トリニータ　2－1　モンテディオ山形

▼10月4日（日）
13:00　北海道コンサドーレ札幌　vs　いわきFC
13:00　ヴァンラーレ八戸　vs　横浜FC
14:00　ブラウブリッツ秋田　vs　サガン鳥栖
15:00　ベガルタ仙台　vs　ジュビロ磐田
19:00　テゲバジャーロ宮崎　vs　RB大宮アルディージャ

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　新潟（19／0）
2位　富山（17／＋9）
3位　仙台（17／＋8）
4位　大宮（16／＋9）
5位　湘南（16／＋2）
6位　横浜FC（14／＋5）
7位　藤枝（13／＋3）
8位　徳島（13／－1）
9位　山形（12／＋3）
10位　大分（11／＋2）
11位　宮崎（11／0）
12位　秋田（10／＋1）
13位　栃木C（10／0）
14位　磐田（10／－1）
15位　八戸（10／－7）
16位　いわき（9／－4）
17位　鳥栖（8／－3）
18位　今治（7／－9）
19位　甲府（7／－10）
20位　札幌（5／－7）

【ゴール動画】新潟マテウス・モラエスが芸術フリーキック！