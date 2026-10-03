2026／27明治安田J2リーグ第9節の5試合が3日に行われた。

アルビレックス新潟が暫定首位に浮上。マテウス・モラエスが直接フリーキックを含む2得点の活躍で、徳島ヴォルティスに逆転勝利を収めた。

藤枝MYFC対湘南ベルマーレは劇的展開。ホームの藤枝は54分に先制したものの、76分に退場者を出してしまう。数的有利を得た湘南は、後半アディショナルタイム12分に深澤佑太の加入後初ゴールで追いつき、1－1のドローに終わった。

降格圏に沈むヴァンフォーレ甲府は、好調のカターレ富山と対戦。先制を許した後に追いついたものの、直後に勝ち越されて1－2で敗れ、4連敗となった。

FC今治は栃木シティに逆転勝利で今季2勝目。甲府と勝ち点で並んで得失点差で上回り、最下位から脱出した。

大分トリニータは試合終盤の勝ち越し点でモンテディオ山形を撃破。6試合ぶりとなる今季2勝目を挙げた。

第9節の対戦カードと暫定順位表は以下の通り。

◆■J2第9節

▼10月3日（土）

アルビレックス新潟 2－1 徳島ヴォルティス

藤枝MYFC 1－1 湘南ベルマーレ

ヴァンフォーレ甲府 1－2 カターレ富山

栃木シティ 1－2 FC今治

大分トリニータ 2－1 モンテディオ山形

▼10月4日（日）

13:00 北海道コンサドーレ札幌 vs いわきFC

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs 横浜FC

14:00 ブラウブリッツ秋田 vs サガン鳥栖

15:00 ベガルタ仙台 vs ジュビロ磐田

19:00 テゲバジャーロ宮崎 vs RB大宮アルディージャ

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 新潟（19／0）

2位 富山（17／＋9）

3位 仙台（17／＋8）

4位 大宮（16／＋9）

5位 湘南（16／＋2）

6位 横浜FC（14／＋5）

7位 藤枝（13／＋3）

8位 徳島（13／－1）

9位 山形（12／＋3）

10位 大分（11／＋2）

11位 宮崎（11／0）

12位 秋田（10／＋1）

13位 栃木C（10／0）

14位 磐田（10／－1）

15位 八戸（10／－7）

16位 いわき（9／－4）

17位 鳥栖（8／－3）

18位 今治（7／－9）

19位 甲府（7／－10）

20位 札幌（5／－7）

【ゴール動画】新潟マテウス・モラエスが芸術フリーキック！