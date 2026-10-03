ベルギー代表は現地時間2日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA1第3節でトルコ代表を3－0で破った。試合後、ベルギー代表DFナタン・ンゴイ（リール／フランス）が同国メディア『RTL』を通して、試合を振り返るとともに、現在もチームを牽引するMFケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ／イタリア）とFWロメル・ルカク（フェネルバフチェ／トルコ）の持つ影響力について語った。

今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026をベスト8で終えたベルギー代表は、大会終了後にマルク・ファン・ボメル監督を招聘。今季のUNLでは、現地時間9月25日に行われた第1節でイタリア代表を2－0で破ったものの、続く28日にフランス代表に0－1と惜敗し、1勝1敗の状況でトルコ代表とのホームゲームを迎えた。

試合は序盤の10分、FWドディ・ルケバキオ（ベンフィカ／ポルトガル）のポストプレーから、デ・ブライネが右足で先制ゴールを奪う。後半に入った60分には、またもデ・ブライネが、ペナルティエリア手前の位置から鮮やかなコントロールショットを突き刺す。76分にはデ・ブライネのクイックリスタートを起点に、途中出場していたルカクにもゴールが生まれ、ベルギー代表が3－0と快勝していた。

センターバックの一角として同試合にフル出場したンゴイは「良い試合だったね」と発言。「ボールが至る所を走り、まるでピンポンゲームのように感じた時間帯もあった。守備陣の一人として、かなり厳しい展開だったよ」と本音を明かしつつ、「重要なのは、チーム一丸となって戦うこと。その上で勝利ができて、とても嬉しい」と喜んだ。

先のとおり、同試合では国際Aマッチ通算で127キャップを刻む35歳のデ・ブライネ、同134キャップを保持する33歳のルカクと、長らくベルギー代表を引っ張ってきた2人のベテラン選手が活躍した。現在のベルギー代表では、23歳のンゴイだけでなく、21歳のFWミカ・ゴッツ（パリ・サンジェルマン／フランス）や25歳のFWシャルル・デ・ケテラーレ（アタランタ／イタリア）ら、新世代の選手たちも徐々に台頭しつつあるが、ンゴイは「彼らがチームにいてくれるのは本当にありがたいことなんだ」と主張。“黄金世代”のベルギー代表でも主力を張っていた面々が、今のチームに与える影響について、自らの意見を明かしている。

「ロメルは練習から力を抜くことなく、常にゴールを狙っている。そんな姿勢を多くの選手たちが目にしていたし、今日のゴールも全くもって驚きではない。最高のストライカーだと感じる瞬間が多々ある。最高の選手という意味では、ケヴィンの存在も大きいよ」

「僕ら若手にとって。彼らのようなトップレベルの選手たちがチームにいることは、多くの面で学びがあるし、チームメイトとして頼りにもなる。本当に素晴らしいことだと実感しているよ」

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