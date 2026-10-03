日本代表DF望月ヘンリー海輝が所属クラブ事情により一時離脱することが発表された。望月は明日4日（日）に再合流を予定している。
望月が所属する町田は3日（土）16時〜、ホームで京都サンガF.C.とのJリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ 1stラウンド4回戦を控えている。【特別企画】サッカー日本代表とW杯の歴史＜1930→2026＞
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