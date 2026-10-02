イングランドサッカー協会（FA）は2日、独立委員会がマンチェスター・シティの財務規定違反を認定したことを受けて、声明を発表した。

プレミアリーグは2023年2月、2009年から2018年までの9年間にわたって正確な財務情報を提供しなかったことや、その後のプレミアリーグの調査に協力しなかったことなどで、115件の財務規定違反でマンチェスター・シティを告発した。

独立委員会による審理終了から1年半以上が経過した先月29日、プレミアリーグがマンチェスター・シティの9シーズンに渡る財務規則への重大な違反に関するすべての容疑、およびリーグの調査への協力義務違反に関する容疑の大部分を認定したことを発表。現時点で具体的な制裁内容は決定しておらず、マンチェスター・シティ側は一貫して不当性を主張し徹底抗戦の構えを見せている。同クラブは異議申し立てを行う見込みで、上訴の期限は今月2日までとなっている。しかし、イギリス各メディアは勝ち点はく奪や賠償金、リーグからの追放など厳しい制裁が科される可能性を指摘している。

そんななか、FAは独立委員会の違反認定を受けて声明。現時点では手続きも進行中であることから、慎重に判断していくとしつつ、FAも対応策を検討していくと述べている。

「独立委員会の決定は、競技の公正性にとって重大な意味を持ちます。私たちはこの決定とその影響を慎重に検討しており、必要に応じて適切な措置を講じます」

「プレミアリーグとマンチェスター・シティの手続きは継続中であるため、現時点でこれ以上のコメントは差し控えさせていただきます。しかしながら、今後の動向については注視していく所存です」