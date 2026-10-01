日本代表の森保一監督が、『キリンカップサッカー2026』のエクアドル代表戦でのPK戦について言及した。

1日、日本は『キリンカップサッカー2026』でエクアドル代表と対戦。広島でのベネズエラ代表戦から移動を含めて中2日という過密日程ということもあり10名を入れ替えて臨んだ試合は、何度もチャンスメイクをしながらもゴールを奪えず。エクアドルのコンディションも良く、拮抗した展開となる中で、90分間を終えてスコアレス。PK戦に突入すると、GK鈴木彩艶が見事なセーブを見せ、5ー4で勝利を収め、決勝に進出した。

試合後の記者会見で森保監督はPK戦について言及し、「PKは中村俊輔コーチが私に順番、キッカーを提案してくれて、そこで私は最終的に確認して、変更するところは変更して選手に伝えるということで今日は臨みました」と、キッカーは中村コーチが案を出し、森保監督が最終的に決めたと明かした。

実際には全員が成功しPK戦でも結果を残すことに成功。「今日も終了間際に提案をもらい、そこから0－0、PKということでPK戦に挑みました。W杯ではPKにならなかったですが、中村コーチ、前田コーチ、テクニカルコーチがデータを取りながら準備してくれていました。今日も今後のシミュレーションとして機会を得られたことはチームにプラスになったと思います」と、選んだ5人がしっかりと成功に終わったことを含め、非常に良かったと言及。「俊輔コーチは何をとは言えませんが、アドバイスは選手の自信になるアドバイスだったと思うので、全員決めてくれてよかったです」と、かつて日本代表の10番を背負い、キックの名手として名を馳せた中村コーチの助言も5人成功の裏にあったと振り返った。

また、PKの狙いについては「どこに蹴ってもらうということまではやっていません」と振り返りながらも、W杯前から準備は入念に行っていたと明かし、「北中米W杯へ向けてはPKの練習をより多く、W杯では特にボリュームを多めに、個々の間合いの取り方や、個々のイメージをしっかり持って、自信をもってPKに挑めることなど、個々の部分の自信をもって蹴られることと、チームとしてどういった姿勢でPKに挑むかということは練習していました」と、2022年のカタール・ワールドカップではラウンド16のクロアチア代表戦でPK戦にもつれこむも敗れていた経験もあり、しっかりと準備をしてきた結果が、今日の試合では出せたとした。

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