キリンカップサッカー2026が10月1日に行われ、日本代表とエクアドル代表が対戦した。

今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026は、激闘の末にベスト32敗退に終わった日本代表。大会終了後、森保一監督と異例の半年契約を締結し、集大成となるAFCアジアカップ2027へ向けた道のりをスタートさせた。

9月に再始動した日本代表は、9月24日に行われたキリンチャレンジカップ2026でウルグアイ代表を3－1で撃破。続く同28日には、“森保ジャパン”が過去2度対戦しているものの、未勝利が続いていたベネズエラ代表と激突。後半立ち上がりに先手を取られたものの、“エース”の上田綺世が2ゴールを奪い、劇的な形で逆転勝利。キリンチャレンジカップ2026は2連勝で終えていた。

10月からはトーナメント形式のキリンカップサッカー2026がスタート。その初陣となる今回のゲームでは、FIFAワールドカップ2026を日本代表と同じくベスト32で終えたエクアドル代表と対戦する。

日本代表を率いる森保一監督は、FIFAワールドカップ2026を主力として戦った面々の多くをスターティングメンバーにチョイス。直近のベネズエラ代表戦からは、瀬古歩夢を除く大幅10名を入れ替えた。ゴールマウスは鈴木彩艶が守り、最終ラインは左から伊藤洋輝、板倉滉、瀬古歩夢の並び。中盤は田中碧と佐野海舟がコンビを組み、ウイングバックは右に腕章を巻く堂安律、左に中村敬斗。2シャドーは鈴木唯人、久保建英が入り、最前線には、この試合が日本代表で初のスタメンとなる谷村海那が抜擢された。

試合序盤はエクアドル代表の圧に押し込まれる。日本代表は後方からのビルドアップもうまく機能せず、結果としてなかなかボールを握れない。苦しい序盤となったものの、最終ラインの3枚とGK鈴木彩艶は決して動じることなく対応し、エクアドル代表に決定機を作らせず、序盤の時間帯をスコアレスで凌ぎ切る。

日本代表はは25分、ファーストチャンスを構築。中盤で前を向いた田中碧が素早い縦パスを差し込むと、最前線の谷村海那がボールを収める。ポストプレーを経て、前向きな状態でボールを引き取った鈴木唯人が、思い切りよく右足を振り抜いたが、シュートはわずかに枠を外れた。

続く33分には、日本代表が再びチャンスを作り出す。敵陣でセカンドボールを拾った田中が、またも攻撃のスイッチを入れる。谷村海那のポストプレーから、中村敬斗が左サイドでボールを受けると、動き直していた谷村海那が中村敬斗からのパスを呼び込む。左足のシュートはGKエルナン・ガリンデスに阻まれ、最終的にはオフサイドフラッグが上がった。

前半をスコアレスで終えると、ハーフタイム明けには谷村海那を下げ、上田綺世を送り出す。直近2戦3発のストライカーを送り出し、前線で時間を作ろうと試みるが、ウィリアン・パチョらを中心とした強靭なエクアドル代表守備陣を前に、フィジカルに秀でた上田でも一筋縄ではいかない。結果として、日本代表のチャンスの数も限られたまま時間が経過する。

久保建英のアイデアや、堂安律と中村敬斗の突破で敵陣へ入り込むシーンを作り出せど、なかなかエクアドル守備陣をこじ開けられなかったが、65分にはサイドを起点にフィニッシュシーンを作り出す。左ニアゾーンに入った堂安律が、中村敬斗からパスを呼び込み、うまくターンしてグラウンダーのボールを折り返す。上田綺世からの落としを受けた鈴木唯人が右足を振ったが、シュートはGK正面だった。

直後には鈴木唯人、久保建英、堂安律を下げ、鎌田大地、伊東純也、鈴木淳之介を投入。73分には、堂安律から腕章を引き継いだ伊東純也がゴールを脅かす。ペナルティエリア右のスペースで中村からのパスを受けると、右足で狙い澄ましたシュートを放ったが、シュートはわずかに枠を外れた。

悪くないシーンを増やすなか、79分には田中碧と中村敬斗を下げて相馬勇紀と前田大然を、86分には佐野海舟を下げて塩貝健人を投入。“ジョーカー”をピッチに送り出し、最後までゴールを目指したが、こじ開けるには至らず。0－0のまま90分間が終了し、大会の規定により、決着はPK戦に委ねられた。

先攻のエクアドル代表は4人が成功。3人目キッカーのデニル・カスティージョのシュートを、GK鈴木彩艶が完璧な読みで凌ぎ切る。一方で、後攻の日本代表は、上田綺世、鎌田大地、伊藤洋輝、相馬勇紀、前田大然と5人全員が成功させ、勝利を確定させた。

先のとおり、キリンカップサッカー2026はトーナメント方式での開催。勝利した日本代表は10月5日、『国立競技場』でニュージーランド代表と対戦する。敗れたエクアドル代表は同日・同会場で、パナマ代表と相まみえる。

【スコア】

日本代表 0－0（PK戦：5－4） エクアドル代表

【得点者】

なし

【スターティングメンバー】

日本代表（3－4－2－1）

GK：鈴木彩艶

DF：伊藤洋輝、板倉滉、瀬古歩夢

MF：中村敬斗（79分 前田大然）、田中碧（79分 相馬勇紀）、佐野海舟（86分 塩貝健人）、堂安律（68分 鈴木淳之介）；鈴木唯人（68分 伊東純也）、久保建英（68分 鎌田大地）

FW：谷村海那（46分 上田綺世）

【ハイライト動画】日本代表、果敢に攻めるもエクアドル守備陣をこじ開けられず