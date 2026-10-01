コスモエネルギーホールディングスは9月26日、茨城県・神栖市で「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン in 神栖」を開催した。当日はイベントMCとしてTOKYO FMパーソナリティのLOVEさん、中西哲生さんが参加したほか、鹿島アントラーズOBで神栖市とも縁の深い名良橋晃さんがゲストとして登場。イベントの模様をレポートする。

コスモが「コスモ アースコンシャス アクト クリーン・キャンペーン in 神栖」を開催した

神栖市のカミスココくんにも会えました

コスモエネルギーホールディングスはTOKYO FMおよび全国FM放送協議会(JFN)加盟局と連携し、地球環境の保護と保全を呼びかける活動「コスモ アースコンシャス アクト」に取り組んでいる。その一環として、全国各地で開催している「クリーン・キャンペーン」では、清掃活動などを通じ、参加者が自分ごととして環境課題を考えるきっかけを提供している。

今回の舞台は茨城県・神栖市。サブタイトルの「風が運ぶエネルギーと神栖の豊かな海にふれ、未来の環境について考えよう」という文言にある通り、当地は1年を通して安定して風が吹くことから、風力発電に適した地域として知られている。

当日はあいにくの天候となり、予定していた波崎海水浴場での清掃活動は取りやめに。イベントの前半は神栖市波崎体育館でのワークショップやクイズラリー、後半は環境をテーマにしたトークショーを中心としたプログラムとなった。

メイン会場となった神栖市波崎体育館

受け付け開始時間の9時30分には、悪天候にもかかわらず参加者が続々と来場。受け付けでは神栖市イメージキャラクターのカミスココくんがお出迎えに立った。

受け付けを済ませて入場していく参加者たち

参加者たちを出迎えたカミスココくん

10時にはMCのLOVEさんと中西哲生さんが登場して開会式がスタート。2人の軽快なトークで会場が温まった後、神栖市長の木内敏之さんが登壇し、参加者たちに次のようなエールを送った。

「クリーン・キャンペーンは、地球を愛し守りたいというひとりひとりの思いを形にして、全国各地で展開されています。本日の活動を通じて、自らのライフスタイルを見つめ直す、そんな1日にしていただければと思います」

最後はゲストの名良橋晃さんが登場。TOKYO FMのヘビーリスナーでもある名良橋さんは、クリーン・キャンペーンに参加する心境を「LOVEさんと大先輩の中西さんとこの場で会えるのは、夢がひとつ叶った気持ち」と表現した。

環境について学べる豊富な体験型コンテンツ

開会式を終えるとクリーン・キャンペーンがスタート。参加者たちはワークショップ組とクイズラリー組に分かれて(前後半の入れ替え制)プログラムを体験していく。

ワークショップでは、ペットボトルのキャップを活用してキーホルダーやしおりなどの製作にチャレンジ。ワークショップ会場は「作業コーナー」「アイロンコーナー」「押し当てコーナー」の3つに分かれており、参加者たちが作品づくりに取り組んだ。MC陣とゲストの3人も参加者たちに混ざり、一緒になってワークショップを体験した。

ワークショップ会場の様子

クイズラリーでは波崎体育館内に5つの問題を用意。展示パネルをヒントに5問全てに解答した参加者たちは、クリーン・キャンペーンのオリジナルトートバッグをゲットしていた。

日本で風力発電の活用は進んでいる?

イベント後半は環境をテーマにしたトークショーだ。

最初の「風力発電について学んでみよう!」には、コスモエコパワー 事業開発部 開発1グループの大塚ひろみさんと、事業開発1部 統括グループの森田洋行さんが登壇。座学やクイズで参加者たちの風力発電に対する理解を高めていった。

続いては、コスモらが国内初の量産を始めた国産SAF(持続可能な航空燃料：Sustainable Aviation Fuel、廃食用油が原料)の紹介や、イベントに参加した茨城県立波崎高等学校 JRC部の活動紹介などがあった。

会場では家庭から出た廃食用油の回収も実施

トークショーの最後には名良橋さんと中西さんが登壇。この日のために用意されたオリジナルステッカーに書き込んだメッセージを紹介した。

中西さんのメッセージはシンプルに「ゴミを拾う」。もともと親交のある北海道日本ハムファイターズ元監督の栗山英樹さんから、大谷翔平選手がゴミ拾いをしているという話を世間に広まる前に聞き、自身もゴミ拾いを始めたそうだ。

「栗山さんからは、大谷選手はゴミではなく、他人が捨てた運を自分が拾っていると言っていると聞きました。そういう感覚はそれまでなかったのですが、そう考えると、ゴミを見た瞬間にラッキーだと思えるし、人の運を拾ったぞという気持ちでいるだけで、いろいろなことが自分ごとになります。ゴミ拾いを始めてから、いろいろなことに対してポジティブに取り組めるようになるなど人生が変わったので、ぜひ皆さんもやってみてほしい」(中西さん)

メッセージを披露する中西さん

全プログラムの終了後には、地元食材を使ったつみれ汁が振る舞われた。ちょうどお昼時とあって、参加者たちは神栖市の恵みに舌つづみを打っていた。