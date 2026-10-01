金運を味方につけたいあなたへ── 9月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、10月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。

第12位 双子座

予想外のアクシデントで調子が狂うかも。予定変更や入金の遅れ、作業のやり直しには注意です。ですが、大丈夫。月前半のうちに契約や重要なやり取りを済ませておけば安心です。SNSや発信を通じた副収入のタネは、今のうちに蒔いて。肩の力を抜いて過ごしましょう。

★ラッキーアクション

「バランス」を司る11日（天秤座新月）にはには「副収入」にして叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・傘

★幸運を引き寄せるヒント

俯瞰して判断する

第11位 射手座

大胆に動けるとき。好調な波に乗り、楽しいときです。ですが、使途不明金も多くなりそうです。目的もなく漫然としていると、気づいたときには、お金が飛んでいってしまうかも。目標額を意識してお金を貯める、レジャーやスキルアップに使うのも有意義な方法です。

★ラッキーアクション

「バランス」を司る11日（天秤座新月）にはには「人間関係」にして叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・鈴

★幸運を引き寄せるヒント

リスクも引き受けると飛躍します

第10位 牡牛座

停滞していた物事が再び動き出し、喜びもあります。ですが、収入や支出は不安定な傾向に。26日はあなたの星座での満月を迎えます。あなたの価値に気づく大きなターニングポイントです。スキルアップのための投資は吉となります。学びたいことがあるのなら好機です。

★ラッキーアクション

「バランス」を司る11日（天秤座新月）にはには「健康」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・はちみつ

★幸運を引き寄せるヒント

本当に価値あるものに投資する

第9位 乙女座

なにかとプレッシャーを受けやすく、心が揺れてしまいそうです。心の安定のための出費は増える傾向に。ですが、それで心地よく過ごせるのなら、それも良しです。困難や課題を乗り越えるたびに、あなたは大きく成長。冷静さを取り戻せば、金運も安定していきます。

★ラッキーアクション

「バランス」を司る11日（天秤座新月）にはには「収入と貯蓄」について、叶っている前提の現在形で願い事を紙に書いて。

★開運アイテム

・かぼちゃ

★幸運を引き寄せるヒント

温泉に入る