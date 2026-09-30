元イングランド代表DFマイカ・リチャーズ氏が、プレミアリーグによって財務規定違反が認められた古巣について言及した。30日、イギリスメディア『BBC』がコメントを伝えている。

独立委員会による審理終了から1年半以上が経過した現地時間29日、プレミアリーグはマンチェスター・シティの9シーズンに渡る財務規則への重大な違反に関するすべての容疑、およびリーグの調査への協力義務違反に関する容疑の大部分を認定したことを発表。クラブには独立委員会の判断に対して上訴する権利が認められており、異議申し立てが行われる見通しだが、今後勝ち点剥奪や賠償金、リーグからの追放など厳しい制裁が科される可能性がある。

発表によると、マンチェスター・シティはクラブの収益を人為的に水増しした上で、9億ポンド（約1873億円）以上のコスト削減のために複数の商業パートナーと実態を伴わない契約を締結。不正確な内容の財務諸表を提出し、監査人やサッカーの規制当局に対して財務の真実の状況を隠蔽していたとのこと。さらにはプレミアリーグおよびUEFA（欧州サッカー連盟）双方の支出制限に著しく違反し、調査の過程におけるリーグに対する協力義務に複数回違反したようだ。



マンチェスター・シティの下部組織で育ち、トップチームで公式戦通算245試合に出場したリチャーズ氏は「『架空の契約』という言葉をプレミアリーグの発表で目にした時、本当に打ちのめされるような思いだった」と前置きしつつ、次のように率直な胸の内を明かしている。

「私は14歳の時からあのクラブに在籍し、命をかけて戦ってきた。マンチェスター・シティで夢を叶えたんだ。それなのに、こんな報道を耳にするなんて。私のような元選手だけでなく、ファンのみんなが直面している状況を考えると、本当にやり切れない思いだよ」

また、リチャーズ氏はユースアカデミー在籍時の“恩人”から電話があったと告白。長年のマンチェスター・シティサポーターであり、下宿先として若き日のリチャーズ氏を迎え入れたというその男性は、一連の騒動に深く心を痛めていたようだ。

「当時お世話になっていた人から電話がかかってきたんだが、彼は涙声で私に情報を求めてきた。でも、私には何も分からないし、答えることができなかった。彼は60年以上に渡ってクラブを支えてきたんだ。だからこそ、このような状況は本当に胸が痛むよ。愛するクラブにこのような見出しがつくのは辛いことだ。内容を聞く限り、クラブにとって極めて不利で深刻なものだと言える」

なお、マンチェスター・シティは「当クラブはプレミアリーグによる告発内容について潔白であり、本件に関する当クラブの主張を裏付ける、反論の余地のない包括的な証拠が存在する。したがって当クラブは、あらゆる適切な規制上および法的な場において、断固とした姿勢で、かつ必要に応じて主体的に対応していく所存だ」とプレミアリーグに反論。フェラン・ソリアーノCEO（最高経営責任者）も「プレミアリーグによる陰謀論」という強い言葉を用いながら、徹底抗戦の構えを強調している。