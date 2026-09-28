アトレティコ・マドリードに所属するMFコケが、“盟友”のFWアントワーヌ・グリーズマン（オーランド・シティ／アメリカ）の試合を見に行ったようだ。27日、スペイン紙『アス』が伝えている。

2025－26シーズン限りで、アトレティコ・マドリードを退団したグリーズマン。現在は、かねてより憧れていたアメリカ生活を満喫しており、オーランド・シティの主力選手として、公式戦15試合に出場し9得点4アシストを記録している。

ラ・リーガは目下、代表ウィークによる中断期間に突入。アトレティコ・マドリードのカピタンは、このタイミングを使って渡米し、グリーズマンが所属するオーランド・シティの試合（フィラデルフィア・ユニオン戦）を現地観戦した模様。ウォーミングアップ中には、ピッチ脇でコケとグリーズマンの「温かい抱擁」も実現している。

両者は、アトレティコ・マドリードで長年チームメイトだったほか、代表ウィークの中断期間には2人で旅行に出かける間柄だったといい、アメリカでNFL（アメリカンフットボール）やNBA（バスケットボール）を観戦していたとのことだ。

なお、試合は2－4で敗北。グリーズマンはフル出場しており、1アシストをマークしている。

【再会】コケの来訪を喜ぶグリーズマン



