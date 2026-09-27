日本代表は27日、キリンチャレンジカップ2026のベネズエラ代表戦に向けて、エディオンピースウイング広島（広島）で公式練習を行った。久保建英が練習後の取材対応に応じ、明日の一戦に向けた意気込みを語っていると、久保の背後から2人の選手が近づいてきた。

その正体はベネズエラ代表として来日したホン・アランブルとヤンヘル・エレーラ。久保とは所属するレアル・ソシエダでチームメイトという間柄だ。取材を一時中断し、来日した2人と握手やハグを交わしながら、再会を喜んだ。2人とのやり取りを終えて取材に戻ると、久保は「2人とも明日スタメンらしいです」と“とれたての情報”を提供。詳しい会話内容についてそれ以上は明かさなかったが「いろいろとお互い探り合いみたいな感じですかね」と答えた。

右サイドバックを主戦場とするアランブルとは、縦関係でともにプレーする機会も多く「いつも助けてもらっている」という。「なんとか左サイドの選手がこじ開けて欲しいですが、簡単なことではない。楽しみですけど、日本代表なんでね。ぶち抜かれてほしいなと（笑）」と、その能力の高さを認めているからこそのコメントだった。ボランチでプレーするエレーラについては「ボールを刈り取れるし、守備的でヘディングも強い」と特徴を挙げて警戒した。

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