日本代表は27日、キリンチャレンジカップ2026のベネズエラ代表戦に向けてエディオンピースウイング広島（広島）で前日練習を実施。日本代表MF伊東純也がトレーニング後、メディア対応に応じた。

24日に行われたウルグアイ代表戦では、FIFAワールドカップ2026にも出場したコアメンバー主体で臨み、3－1で勝利を収めた日本代表。中3日で迎えるベネズエラ戦のスタメンについて、森保一監督は前日会見で「今のところ大幅に変更していきたいと思っています」とメンバーの大幅な入れ替えを明言している。

ウルグアイ代表戦で後半途中から出場し、上田綺世のダメ押しゴールをアシストした伊東にも先発出場の期待が高まるなか、伊東は「出た時にどれだけゴールに絡めるかだと思いますし、なるべく新しい選手と出た時は助けられるようにと思っています」と意気込みを語った。自身の結果だけではなく、これまでの森保体制で積み上げてきた経験をチームに還元し、新戦力や経験の浅い選手たちを引っ張る構えを示した。



また、昨年9月に行われたアメリカ代表との国際親善試合では、伊東自身もスタメン出場したものの0－2で敗戦を喫していた。「コミュニケーションとかのところは足りてなかったと思うので、そういうところは修正しながらやっていくのが大事」と当時を振り返りつつ、「メンバーをガラッと変えると、どんな試合も難しくなるというか、簡単な試合はないと思う。なるべくコミュニケーションをとってやっていくことが大事だと思います」と語り、連携面の重要性を説いている。

日本対ベネズエラの一戦は、エディオンピースウイング広島にて9月28日（月）19時25分キックオフ。日本テレビ系で全国ネット生中継、TVerとDAZNでライブ配信される。