リヴァプールは27日、スウェーデン代表FWアレクサンデル・イサクが同国代表チームの活動から離脱し、クラブに早期復帰することを発表した。

UEFAネーションズリーグが現地時間26日に行われ、スウェーデン代表はルーマニア代表と対戦。イサクはこの一戦でスターティングメンバーに名を連ねると、20分に先制点を奪取。その後、同点に追いつかれたものの、ヴィクトル・ギェケレシュが前半の終盤に勝ち越しゴールを挙げると、後半にスコアは動かず、スウェーデンが2－1で逃げ切りに成功した。

この一戦でフル出場を果たしたイサクだったが、軽傷を理由に代表チームからの離脱が決定。リヴァプールは今後、クラブのトレーニング施設で診察を受けると報告したほか、スウェーデンサッカー協会は、今後の試合に出場できる状態ではないと判断したため、所属クラブと相談した結果、チームを離れることになったと説明している。

また、スウェーデンでは、同じ軽傷を理由としてバーンリーに所属するDFヒャルマル・エクダルの離脱も発表。同選手とイサクは現地時間28日に行われるポーランド代表戦、同10月2日のボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦、同6日のルーマニア代表戦を欠場することになった。

なお、インターナショナルマッチウィーク明けの同11日に、リヴァプールはマンチェスター・シティ戦を控えている。