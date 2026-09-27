レアル・マドリードがドイツの新鋭に関心を示しているようだ。スペインメディア『アス』が報じている。

昨夏、ディーン・ハウセン、今夏はイブライマ・コナテを最終ラインに加えたレアル・マドリード。現在、センターバックのポジションではその2選手に加え、アントニオ・リュディガー、ラウール・アセンシオ、エデル・ミリトンと合計5選手がプレーしているが、クラブは新戦力の補強も考慮しているようだ。

報道によれば、レアルのフロントが注視しているのは、先日にドイツ代表に初選出されたシュトゥットガルトのDFフィン・イェルチュだという。

現在20歳のイェルチュはニュルンベルクの下部組織育ちで昨年2月にシュトゥットガルトへ完全移籍した188センチメートルのセンターバック。高い身体能力を活かした対人守備の強さに加え、安定したフィード能力とボールキャリーも得意とする現代型のDF。

シュトゥットガルトでは加入以降、すぐさまポジションを獲得しており、ブンデスリーガ屈指の若手DFとの評価を確立。移籍金に関しては3500万ユーロ（約62億7000万円）程度の市場価値となっている。

レアルは契約最終年のリュディガーの去就、ミリトンのこれまでの負傷歴も考慮し、世代交代の意味合いも含めて若手センターバックの獲得を考慮している模様だ。