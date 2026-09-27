キリンチャレンジカップ2026の日本代表戦（9／28）に向けて、ベネズエラ代表の来日メンバーが発表された。
FIFAワールドカップ2026出場はならずもFIFAランキング47位に位置するベネズエラ。オスワルド・ビスカロンド監督が率いるチームは、今回のインターナショナルマッチウィークで日本戦を皮切りに、韓国戦（10／2）、ヨルダン戦（10／6）とアジアのクラブとアウェイで3試合を戦う。
今回の来日メンバーでは日本代表MF久保建英のレアル・ソシエダの同僚であるホン・アランブル、ヤンヘル・エレーラの2選手に加え、マルコ・リブラ、テオ・キンテロ、クリスティアン・カセレスといったヨーロッパでプレーする選手。メジャーリーグ・サッカー（MLS）や南米の強豪クラブでプレーする選手が招集された。
今回招集されたベネズエラ代表の来日メンバーは以下の通り。
▼GK
1 ホセ・コントレラス（バルセロナSC／エクアドル）
22 ジョエル・グラテロル（アカデミア・プエルト・カベジョ）
12 クリストフェル・バレラ（デポルティボ・ラ・グアイラ）
32 フランカルロス・ベニテス（カラカス）
▼DF
4 ホン・アランブル（レアル・ソシエダ／スペイン）
15 デルビン・アルフォンソ（デポルティボ・タチラ）
28 ロマン・デイビス（バレンシア・メスタージャ／スペイン）
2 ナウエル・フェラレシ（ボタフォゴ／ブラジル）
3 カルロス・ビバス（インテルナシオナル・デ・ボゴタ／コロンビア）
24 ヨルダン・オソリオ（デポルテス・トリマ／コロンビア）
25 アンドルウス・アラウホ（ポリッシャ・ジトミル／ウクライナ）
5 テオ・キンテロ（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）
14 クリスティアン・マクン（レフスキ・ソフィア／ブルガリア）
27 ビアンネイデル・タマヨ（ウニベルシダ・デ・チリ／チリ）
13 ルイス・バルボ（シュトゥルム・グラーツ／オーストリア）
26 フアン・ダビド・サンチェス（デポルティボ・タチラ）
▼MF
6 ヤンヘル・エレーラ（レアル・ソシエダ／スペイン）
10 ダニエル・ペレイラ（モントリオール／カナダ）
8 クリスティアン・カセレス・ジュニア（トゥールーズ／フランス）
21 セバスティアン・メンドーサ（カラボボ）
30 ニコラ・プロフェタ（サントス／ブラジル）
16 ウィケルマン・カルモナ（モントリオール／カナダ）
18 マルコ・リブラ（ボローニャ／イタリア）
7 グレイケル・メンドーサ（シャフタール／ウクライナ）
17 エドソン・トルトレロ（アメリカ・デ・カリ／コロンビア）
23 イェルウィン・スルバラン（ザルツブルク／オーストリア）
20 ジーン・フランコ・カスティージョ・カスティージョ（アカデミア・プエルト・カベジョ）
▼FW
9 ヘスス・ラミレス（チョルム／トルコ）
19 ケビン・ケルシー（ポートランド・ティンバース／アメリカ）
29 ジョンデル・カディス（武漢三鎮／中国）
11 ジョバニー・ボリバル（カラマタ／ギリシャ）