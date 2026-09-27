日本と対戦するベネズエラ代表[写真]=Getty Images

　キリンチャレンジカップ2026の日本代表戦（9／28）に向けて、ベネズエラ代表の来日メンバーが発表された。

　FIFAワールドカップ2026出場はならずもFIFAランキング47位に位置するベネズエラ。オスワルド・ビスカロンド監督が率いるチームは、今回のインターナショナルマッチウィークで日本戦を皮切りに、韓国戦（10／2）、ヨルダン戦（10／6）とアジアのクラブとアウェイで3試合を戦う。

　今回の来日メンバーでは日本代表MF久保建英のレアル・ソシエダの同僚であるホン・アランブル、ヤンヘル・エレーラの2選手に加え、マルコ・リブラ、テオ・キンテロ、クリスティアン・カセレスといったヨーロッパでプレーする選手。メジャーリーグ・サッカー（MLS）や南米の強豪クラブでプレーする選手が招集された。

　今回招集されたベネズエラ代表の来日メンバーは以下の通り。

▼GK
1　ホセ・コントレラス（バルセロナSC／エクアドル）
22　ジョエル・グラテロル（アカデミア・プエルト・カベジョ）
12　クリストフェル・バレラ（デポルティボ・ラ・グアイラ）
32　フランカルロス・ベニテス（カラカス）

▼DF
4　ホン・アランブル（レアル・ソシエダ／スペイン）
15　デルビン・アルフォンソ（デポルティボ・タチラ）
28　ロマン・デイビス（バレンシア・メスタージャ／スペイン）
2　ナウエル・フェラレシ（ボタフォゴ／ブラジル）
3　カルロス・ビバス（インテルナシオナル・デ・ボゴタ／コロンビア）
24　ヨルダン・オソリオ（デポルテス・トリマ／コロンビア）
25　アンドルウス・アラウホ（ポリッシャ・ジトミル／ウクライナ）
5　テオ・キンテロ（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）
14　クリスティアン・マクン（レフスキ・ソフィア／ブルガリア）
27　ビアンネイデル・タマヨ（ウニベルシダ・デ・チリ／チリ）
13　ルイス・バルボ（シュトゥルム・グラーツ／オーストリア）
26　フアン・ダビド・サンチェス（デポルティボ・タチラ）

▼MF
6　ヤンヘル・エレーラ（レアル・ソシエダ／スペイン）
10　ダニエル・ペレイラ（モントリオール／カナダ）
8　クリスティアン・カセレス・ジュニア（トゥールーズ／フランス）
21　セバスティアン・メンドーサ（カラボボ）
30　ニコラ・プロフェタ（サントス／ブラジル）
16　ウィケルマン・カルモナ（モントリオール／カナダ）
18　マルコ・リブラ（ボローニャ／イタリア）
7　グレイケル・メンドーサ（シャフタール／ウクライナ）
17　エドソン・トルトレロ（アメリカ・デ・カリ／コロンビア）
23　イェルウィン・スルバラン（ザルツブルク／オーストリア）
20　ジーン・フランコ・カスティージョ・カスティージョ（アカデミア・プエルト・カベジョ）

▼FW
9 　ヘスス・ラミレス（チョルム／トルコ）
19　ケビン・ケルシー（ポートランド・ティンバース／アメリカ）
29　ジョンデル・カディス（武漢三鎮／中国）
11　ジョバニー・ボリバル（カラマタ／ギリシャ）

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