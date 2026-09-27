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読売ジャイアンツのトレイ・キャベッジ外野手は26日、ジャイアンツタウンスタジアムで行われた横浜DeNAベイスターズとのファーム戦に「3番・指名打者」でスタメン出場。7回に今季ファーム3号となるソロ本塁打を放った。



巨人が0-4と4点を追う7回、先頭で打席に入ったキャベッジは、DeNAのオスバルド・ビドと対戦。カウント1-2から投じられた150キロのストレートを捉えると、打球は右中間スタンドへ飛び込んだ。9月18日の登録抹消後では初めての本塁打となった。



この打席では、2球目を空振りした際にバットが手から抜け、一塁側スタンド方向の防球ネットへ飛ぶ場面もあり、危険スイングとして警告を受けていた。その直後に豪快なアーチを描き、長打力を見せつけた。



巨人はキャベッジの本塁打で1点を返し、9回にも3点を挙げて追い上げたが4-6で敗れた。キャベッジはこの試合、本塁打を含む2安打1打点の活躍を見せた。



キャベッジは今月8日に一軍へ再昇格したものの、13日からのDeNA3連戦では7打数無安打。18日に出場選手登録を抹消され、ファームで再調整を続けている。



今季の一軍では103試合に出場し、打率.235、13本塁打、29打点、4盗塁。シーズン最終盤で再昇格へ向けてアピールを続けている。

































【動画】打った瞬間の特大弾！ キャベッジが右中間席へファーム3号

DAZNベースボールのXより













状態整ってきてます



キャベッジ 特大の一発！

ファーム第3号ソロ！



⚾巨人×DeNA（ファーム）

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【了】