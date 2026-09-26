2026／27明治安田J2リーグ第8節の10試合が26日に行われた。

前節終了時点で首位のアルビレックス新潟はブラウブリッツ秋田と対戦。一時逆転を許したなか、後半終了間際のイウリ・カスティーリョのゴールで追いつくも、2－2のドローで首位から3位に転落。

その新潟に代わって首位に浮上したのはベガルタ仙台。いわきFCのホームに乗り込んだアウェイゲームを2－0で勝ち切り、アウェイ連勝で首位を奪還。その仙台を追走するRB大宮アルディージャはヴァンフォーレ甲府を相手に攻撃陣が爆発し、4戦連続ドローと勝ち切れない状況が続いたなか、久々の勝利を収めて2位に浮上した。

3位と4位の上位対決となったカターレ富山と横浜FCの一戦は壮絶な打ち合いの末に3－3の痛み分けの結果に。ともに連敗脱出を図ったモンテディオ山形とサガン鳥栖の一戦はホームで完勝の山形が連敗を「3」でストップした一方、鳥栖は厳しい3連敗となった。

久保山由清新監督のリーグ戦初陣となったFC今治は湘南ベルマーレを相手に後半終了間際の失点によって逆転負け。最下位脱出とはならず。

6戦未勝利で19位に沈む北海道コンサドーレ札幌は敵地でテゲバジャーロ宮崎と対戦。後半に意地の連続ゴールを奪ったが、2－3の敗戦によって7戦未勝利。勝利した宮崎はリーグ3連勝を達成した。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第8節

▼9月26日（土）

ブラウブリッツ秋田 2－2 アルビレックス新潟

モンテディオ山形 2－0 サガン鳥栖

いわきFC 0－2 ベガルタ仙台

RB大宮アルディージャ 5－1 ヴァンフォーレ甲府

カターレ富山 3－3 横浜FC

ジュビロ磐田 1－2 ヴァンラーレ八戸

徳島ヴォルティス 3－0 栃木シティ

FC今治 1－2 湘南ベルマーレ

大分トリニータ 1－1 藤枝MYFC

テゲバジャーロ宮崎 3－2 北海道コンサドーレ札幌

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 仙台（17／＋8）

2位 大宮（16／＋9）

3位 新潟（16／－1）

4位 湘南（15／＋2）

5位 富山（14／＋8）

6位 横浜FC（14／＋5）

7位 徳島（13／0）

8位 山形（12／＋4）

9位 藤枝（12／＋3）

10位 宮崎（11／0）

11位 栃木C（10／＋1）

12位 秋田（10／＋1）

13位 磐田（10／－1）

14位 八戸（10／－7）

15位 いわき（9／－4）

16位 大分（8／＋1）

17位 鳥栖（8／－3）

18位 甲府（7／－9）

19位 札幌（5／－7）

20位 今治（4／－10）

◆■J2第9節の対戦カード

▼10月3日（土）

14:00 新潟 vs 徳島

14:00 藤枝 vs 少年

16:00 甲府 vs 富山

17:00 栃木C vs 今治

17:00 大分 vs 山形

▼10月4日（日）

13:00 札幌 vs いわき

13:00 八戸 vs 横浜FC

14:00 秋田 vs 鳥栖

15:00 仙台 vs 岩田

19:00 宮崎 vs 大宮