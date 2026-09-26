UEFAネーションズリーグ（UNL）リーグB・グループ4第1節が25日に行われ、スウェーデンがダブルエースの活躍でルーマニア代表を下した。

スウェーデンはFIFAワールドカップ2026で日本代表ともグループステージで対戦した。欧州第一線で活躍するタレントを多く揃えたものの、W杯はグループステージ3位、ラウンド32敗退と期待外れの成績に終わっていた。グレアム・ポッター体制は継続し、EURO2028、そして4年後のW杯へ再出発を図る。

ルーマニア戦はクラブで好調のアレクサンデル・イサク（リヴァプール／イングランド）が先制点を記録した。開始20分、ヤシン・アヤリ（ブライトン／イングランド）の鋭いスルーパスに抜け出すと、相手GKとの一対一を制した。

29分に追いつかれたスウェーデンだが、43分に勝ち越し成功。ルーカス・ベリヴァル（トッテナム・ホットスパー／イングランド）が強烈なミドルシュートを放つと、これは相手GKに防がれたものの、こぼれ球をヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル／イングランド）が押し込んだ。

後半はスコア動かず、2－1でスウェーデンが勝利した。次節は28日に行われ、スウェーデンはポーランド代表と、ルーマニアはボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦する。

【スコア】

スウェーデン代表 2－1 ルーマニア代表

【得点者】

1－0 20分 アレクサンデル・イサク（スウェーデン）

1－1 29分 デニス・マン（ルーマニア）

2－1 43分 ヴィクトル・ギェケレシュ（スウェーデン）