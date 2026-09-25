今日の運勢 9月26日（土）「12星座占いランキング」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位？

2026年9月26日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）9月26日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクル（mukulu）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？旅行の計画を立てましょう。以前から気になっていた場所や心が躍るような場所があるのなら、その土地について調べたり、どこを観光したいか考えたりしてみると良いでしょう。積極的な行動がツキを呼びます。前から挑戦したいと感じていたことや、はじめようと思っていたことがあるのなら、今日からはじめの一歩を踏み出してみることで、良い流れがやってくるでしょう。あなたらしく1日を過ごしていくことで、運気が上がっていく日です。まわりの方たちの意見には左右されずに、今日はあなたがどう考えるのか、どう思うのかを大切にしていきましょう。家族を大切にすることで、運気がアップするでしょう。一緒にお出かけしたり、家族団らんの時間を楽しんだり、家族サービスをすると良いでしょう。連絡を取るだけでも良いですよ。人の集まる場所が今日のラッキープレイスです。職場の人たちや、お友だちに、イベントや飲み会などに誘われることがあれば、少し腰が重たかったとしても行ってみると良いでしょう。パートナーを大切にすることで運気が上がっていく日です。お相手のお気持ちに寄り添い、思いやりを持って接してあげましょう。パートナーのいない方は理想のお相手をイメージしていくと良いでしょう。集中力が高まる日です。お仕事やお勉強などの効率がアップしそうですよ。今日はやるべきことは早めに終わらせて、キャリアアップやスキルアップのために時間を使っていくと良いでしょう。今日は普段から頑張っているあなたにご褒美を与えてあげましょう。美味しいものを食べて、欲しいものを買って、優雅な気持ちになるように過ごしていくことで、運気が上がりそうですよ。未来のあなたについて考えましょう。どんな自分になっていたいかを具体的にイメージしてみてください。数日後から数週間後、数ヶ月後、数年後まで、細かく未来ノートを作ってみるのも良いでしょう。健康的な生活を意識すると良い日です。早寝早起き、バランスの良い食事、適度な運動など、あなたが最近改善しようと考えていたことがあるのなら、今日から行動していくと良いでしょう。あなたの求めている答えは、夜眠る時にみる夢の中で知ることができるかもしれません。今日は寝る前に、あなたの知りたいことについて教えてくださいと祈ってみると良いでしょう。ご先祖さまを大切にすることで、運気がアップするでしょう。お墓参りをしたり、仏壇に手を合わせたりする時間がない方やお家に仏壇がない方は、心の中でご先祖さまに日頃の感謝を伝えましょう。あなたはご自身で思っているよりも聡明な方です。あなたの内なる智慧（ちえ）は、求めている答えを与えてくれるでしょう。その智慧を受け止めて、どうか信頼してください。そして、半信半疑になったときには、天に助けを求め、その考えやアイデアが確実かどうか尋ねてみてください。きっと、あなただけが理解できる形でお導きを感じられるでしょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。