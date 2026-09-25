「動物のフンから作られるコーヒー」と聞いたら、どんな味を想像しますか?

ジャコウネコの排せつ物からコーヒー豆を回収して作る「コピルアク」は、世界的にも珍しい高級コーヒーとして知られています。独特の製造方法から、「クセが強そう」「本当においしいの?」と気になる人もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、コピルアクのドリップバッグを実際に購入して飲んでみました。香りや風味はどうだったのか、レビューします。

コピルアクって? 汚くない?

コピルアクとは、ジャコウネコが食べたコーヒーの実から作られる、希少価値の高い高級コーヒーです。インドネシアをはじめとする東南アジアで生産されています。

ジャコウネコはコーヒーの実を食べますが、実の中にある種子、つまりコーヒー豆は消化されずに排せつされます。排せつ物からコーヒー豆を回収し、洗浄・乾燥・焙煎したものがコピルアクです。

ジャコウネコの消化管で、乳酸菌を含む腸内微生物の働きによってコーヒー豆の発酵が進むとされています。この過程でコーヒー豆の成分が変化し、一般的なコーヒーとは異なる風味につながるのだとか。

また、野生のジャコウネコは、熟したコーヒーチェリーのなかから、より良い実を選んで食べるとされています。こうした「ジャコウネコ自身が実を選ぶこと」も、コピルアクが珍重されてきた理由の一つです。

「フンから作る」と聞くとどうしても気になるのが衛生面ですが、コピルアクは、ジャコウネコの排せつ物そのものを使うわけではありません。排せつされたものからコーヒー豆を回収し、洗浄・乾燥・焙煎などの工程を経て商品になります。

つまり、私たちが飲むのはあくまでジャコウネコの体内を通ったコーヒー豆を加工したもの。インパクトのある製造方法ではありますが、「フンを飲む」というわけではなく、加工されたコーヒー豆を楽しむものです。

コピルアクを実際に飲んでみた

今回は、「ウフコーヒー」のドリップバッグが2パック入ったものを購入。税込1,500円で購入できます。

まず感じたのは上品で濃厚な香り。落ち着いた香りがふわっと広がります。

コーヒー粉は比較的粗め。細かな粉というより、粒がしっかり残ったような挽き具合でした。

味わいは、思っていたよりもずっとまろやか。コーヒー特有のキリっとした苦みや酸味は強くなく、穏やかな苦みが口の中に広がります。

さらに印象的だったのが後味。苦みがいつまでも残るというより、飲み終えたあとにまろやかな余韻がゆっくり残るような感覚です。

「動物のフンから作られるコーヒー」と聞くと、「独特のクセがあるのでは…」と思っていましたが、実際にはクセが強いという印象はありません。むしろ、酸味・苦みともに抑えめで、すっきりと飲みやすいコーヒーです。

コピルアクという名前から想像していた“クセの強い珍しいコーヒー”とは違い、個人的には香りの上品さと、まろやかな後味が印象に残る一杯でした。