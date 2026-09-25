イングランド代表FWアンソニー・ゴードン（バルセロナ／スペイン）が、母国が目指すべきスタイルについて言及した。24日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。

今夏のFIFAワールドカップ2026で3位に輝いたイングランド代表。今月開幕したUEFAネーションズリーグ（UNL）ではグループA3に入っており、現地時間26日に控える第1節では、いきなりワールドカップ覇者のスペイン代表と対戦する。

イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘル監督は以前、圧倒的なボール保持率を誇るスペイン代表の戦い方を引き合いに「ポゼッションは極めて重要な役割を果たすと思う。しかし、スペインやアルゼンチン、ブラジルの選手が持つDNAとは異なり、我々のDNAにはボールを保持して試合をコントロールすることはないのかもしれない」と発言していた。直接対決を控える中、今夏にバルセロナへ移籍したゴードンも指揮官に同調し、次のようにコメントしている。

「スペインでプレーしているからこそ分かるが、彼らのスタイルはイングランドとはまったく別物だ。この国で経験してきたものとは大きく異なる。イングランドの選手もスペインの選手と同じような教育を受け、ボールを保持する方法は知っているが、スペインの選手が見せる特定の場面での判断は、僕たちが自然にできるものではないと思う。『どうしてそんなプレーが見えたんだ？』と思うことさえある。それは彼らの資質や感覚によるものなのだろう」

その上で、ゴードンは「僕たちが彼らと同じスタイルを身に付けられるかは分からないが、間違いなく向上できるはず。あるいは、あえて別の道を行き、フィジカルの強さや直線的なプレー、そしてカウンター攻撃という強みを最大限生かす戦い方も一つの手だと思う」とコメント。「重要なのは、いつまでも他国に目を向けないこと、彼らのようになろうとしないことだ。僕たちはイングランド人で、スペイン人にはない独自の強みがある。だからこそ、自分たちが得意なプレーを追求し始めるべきなのかもしれない」と言葉を続け、イングランド特有の強みを生かすことが重要だとの認識を示した。

イングランド代表とスペイン代表の試合は、日本時間27日午前3時45分にキックオフされる。