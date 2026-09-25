オランダ代表は現地時間24日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA2第1節でドイツ代表と1－1で引き分けた。試合後、同点ゴールを挙げたオランダ代表FWコーディ・ガクポ（リヴァプール／イングランド）が、UEFA（欧州サッカー連盟）を通して、試合を振り返った。

試合は32分、ゴール前のセカンドボールに反応したMFフェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）のゴールで、ドイツ代表が先手を取る。オランダ代表は後半に入ると主導権を握ったが、なかなか同点ゴールは挙げられない。それでも、後半アディショナルタイム、左サイドでボールを奪ったFWルベン・ファン・ボメル（PSV）が右足アウトサイドで上げたクロスボールを、ガクポがボレーで沈める。“新監督対決”としても注目度の高かったゲームは、1－1のドローで終了した、

試合後、ガクポは自らのゴールシーンについて、「ルベンがサイドライン付近で素晴らしいボール奪取を見せ、そこからうまくボールを持ち出してくれた。彼が僕に気づいてくれることを願って、ファーサイドのスペースへ走り込んだのだが、うまく見つけてくれたね」と振り返る。「素晴らしいアシストだった。僕の役目は、シュートを低く抑えることだけだったよ」と続け、技ありクロスで自らのゴールを演出したファン・ボメルを称えた。

同試合は、83分からピッチに立ったファン・ボメル、およびFWブライアン・ブロビー（サンダーランド／イングランド）の負傷により、前半途中の35分から途中出場したFWメックス・ミールディンク（AZ）にとって、オランダ代表のデビュー戦だった。既に国際Aマッチ通算で55キャップを刻み、現在27歳ながらも豊富な経験を誇るガクポは、「新加入の選手たちに、代表チームでプレーするために必要な価値観を伝えようとしている」と明かす。その上で、両選手については、「2人のプレーは素晴らしかった」と語った。

また、同試合は、オランダ代表のシャビ新監督の初陣という意味でも注目が集まった。「新しい監督が来ると、誰もがフレッシュな気持ちで良いスタートを切りたいと思うものだ」とガクポ。新指揮官が与えた新たな要素を「情熱、インテンシティー、エネルギー」としたガクポは、「彼はこのチームにたくさんのことをもたらしてくれている」と信頼の言葉を口にし、「あとは、僕ら選手が応えるだけさ。ピッチ上でそれを実行できるかどうかは僕ら選手次第なのだからね」と力強い言葉を発した。

シャビ新監督の下でリスタートしたオランダ代表は総じて悪くないゲームを見せたものの、結果は1－1のドロー。ガクポは「前半は僕らにとってあまり良い内容ではなかったが、後半は粘り強く戦い続け、相手を押し込み、数多くのチャンスを作り出した」と話すも、「もちろん、勝ちたかったのだから、その意味では（引き分け）は少し残念だ」と、結果の面には悔しさを滲ませた。

【ハイライト動画】注目の新監督対決は痛み分けのドロー