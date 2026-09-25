UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA4の戦いが現地時間24日に開幕し、ノルウェー代表とデンマーク代表が対戦した。

今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026では、コートジボワール代表やブラジル代表らを破り、史上最高成績となるベスト8に食い込んだノルウェー代表。UNLでは前シーズンの2024－25に昇格を決めており、通算5度目の開催となる今大会、初めてリーグAの戦いに挑む。

デンマーク代表と相まみえたゲームは、序盤の14分に動く。ノルウェー代表は敵陣でボールを奪い返すと、マルティン・ウーデゴーアからのパスでボックス右で前を向いたオスカー・ボブが、左足で狙い澄ました一撃を沈める。ノルウェー代表が先手を取ると、続く18分には、アーリング・ハーランドがポストプレーでGKエルヤン・ニーランからのロングボールを繋ぐと、最後はアントニオ・ヌサからのスルーパスに抜け出し、得意の左足で追加点を奪った。

2点ビハインドとなったデンマーク代表も、即座に反撃へ移る。25分、ペナルティエリア手前中央でフリーキックを獲得すると、ミッケル・ダムスゴーが壁の上を越えるドライブシュートを叩き込む。デンマーク代表が1点を返して前半を終えると、後半に入った60分には、またもセットプレーから存在感を放つ。右コーナーキックの流れから、モアテン・ユールマンが放ったヘディングシュートはGKニーランに阻まれたが、こぼれ球をラスムス・ホイルンドが泥臭く頭でねじ込み、試合を振り出しに戻した。

タイスコアで終盤へ向かったものの、74分、またもノルウェー代表の“エース”が躍動する。ノルウェー代表は左コーナーキックをショートでクイックスタートすると、ウーデゴーアからのマイナス方向へのパスを受け、ハーランドが左足を振り抜く。力強いシュートでニアサイドを撃ち抜き、ノルウェー代表が勝ち越しに成功した。

後半アディショナルタイムにはダヴィド・メレル・ウォルフェがこの日2枚目のイエローカードで退場処分となり、ノルウェー代表は最後の最後で10人での戦いを強いられたものの、試合はこのままタイムアップ。ノルウェー代表が今季UNLの初陣を白星で飾った。

次節は現地時間の27日に行われ、ノルウェー代表はポルトガル代表と、デンマーク代表はウェールズ代表と、それぞれ対戦する。

【スコア】

ノルウェー代表 3－2 デンマーク代表

【得点者】

1－0 14分 オスカー・ボブ（ノルウェー代表）

2－0 18分 アーリング・ハーランド（ノルウェー代表）

2－1 25分 ミッケル・ダムスゴー（デンマーク代表）

2－2 60分 ラスムス・ホイルンド（デンマーク代表）

3－2 74分 アーリング・ハーランド（ノルウェー代表）

【ハイライト動画】“エース”の2発もありノルウェーがUNL白星スタート