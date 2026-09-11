夏が終わり、少しずつ秋のファッションに変わっていくこれからの季節。肌の露出が減ることで、「これからは女性の色気も減る季節か…」と、こっそり残念に感じている男性もいるかもしれません。

ところが、そうとは限らないのが女性のしたたかなところ。むしろ露出が少なくなる秋だからこそ、男性の視線を意識した“ある策略”が隠されていることも…。

「女の色仕掛けなんてすぐに気づく」と思っている男性ほど、秋のデートでは知らないうちに女性の計算にドキッとさせられているかも。今回は、過去に大きな反響を呼んだ人気漫画「男が知らない、女の裏側」から、男性にはなかなか見抜けない女性の“策略”を描いたエピソードを紹介します。

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これからの季節の女の策略とは…

ニットワンピースはあざとい女の武器

女性の服装を見て「今日はなんだか色っぽいな」と思ったら、もうすでに女の策略にハマっていた…なんてことも。あざとい女性の武器は、肌見せだけではないようです。

今回登場したニットワンピのように、露出を抑えながらも女性らしい体のラインを引き立てる服は、男性をドキッとさせるには十分なよう。むしろ、すべてを見せないからこそ、色っぽさを感じる男性も多いのではないでしょうか。

8割の女性が男性に見せない一面あり?

マイナビニュースの女性読者500人にアンケートを実施したところ、実に8割以上の女性が「女性には男性に見せない裏の顔がある」と回答しました。今日の4コマ漫画で描いたのも、そんな女性のリアルな一面。普段は見えない、でも確かに存在する女性の裏側に、男性は驚き、女性は「バラさないでよ～!」とクスッとしてしまったのでは?

OLつきな 都内に勤めるOL、兼、エッセイ漫画家。OL業のかたわら、自身の恋活奮闘記、育児記録のエッセイ漫画をInstagramにて公開中。雑誌での漫画連載、書籍販売経験あり。 この著者の記事一覧はこちら

調査時期: 2025年7月11日

調査対象: マイナビニュース女性会員

調査数: 500人

調査方法: インターネットログイン式アンケート