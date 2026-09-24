日本代表は24日、キューアンドエースタジアムみやぎで行われたキリンチャレンジカップ2026でウルグアイ代表と対戦し、3－1で勝利。同試合後、途中出場でチャンスを演出したMF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）がこの日のゴールスコアラーに言及した。

FIFAワールドカップ2026をベスト32で終えた日本。来年のアジアカップまでの異例の短期契約で森保一体制が継続された中、ワールドカップ後の初陣ではディエゴ・フォルランを新監督に据えた強豪のウルグアイと対戦。

前半に1ゴールずつを奪い合った中、後半アディショナルタイムにFW塩貝健人、FW上田綺世の2選手が決めたゴールによって劇的な形での勝利となった。

63分にMF堂安律との交代で途中出場した久保は「ボールを保持する時間帯を増やして欲しい、こっちに流れを持ってきて欲しい」との指示を受けた中、同じく途中出場の選手と攻撃の起点に。

自身に目に見える結果は残らなかったが、「交代した選手がプラスアルファをもたらすチームが強いチームだと思うので、今日はみんなすごくいい仕事ができたと思います。押せ押せの展開で入らなかったですけど、最後しっかり2点目、3点目まで奪って試合を決められたのはよかったと思います」と、チームとしていい勝ち方ができたと振り返った。

個人としてアシストが付きそうな場面は86分のシーン。ボックス手前で味方の落としに反応した久保が完璧なスルーパスをボックス右に走り込む上田に届けたが、チップキック気味のシュートはサイドネットを叩き、決勝点アシストとはならなかった。

「あわよくば、僕のも決めて欲しかった」とダメ押しゴールのエースストライカーにジョークを交えて注文を付けつつも、「ああやってわかりやすい動き出しをしてくれるストライカーというのはすごくチームにとって重要」と欧州の舞台でも得点を量産するセンターフォワードを称えた。

また、上田と同じくこの試合でいずれも代表初ゴールを挙げた後輩2選手についても言及。

ちょうど入れ替わりでピッチ上での共演はなかった松木に関しては「ああやって守備もハードワークできて、一発も持っていて体も強いですし、今はイングランドで揉まれて、すごくいい選手になっているなと思います」と、同じレフティの台頭にいい刺激を受けている。

一方、ワールドカップでも共闘した塩貝に関してはゴール直前の場面でいいポジションを取っていた自身にパスを出さずに強引に仕掛けたプレーについて「あれは言いました。『入ったからいいけど、あれは出さないとダメだよ』って」と、ヤンチャな後輩をたしなめるように助言を送っていたという。

それでも、「すごく面白い」と語る強靭なメンタリティの持ち主に対して、「ああやって自分で正解に持っていくというのもストライカーに大事なメンタリティ。本人も選択肢がある中で自分で決めていることなので、それはもしあれが入っていなかったら本人の責任の部分ですけど、ストライカーとしてやっているので、ちょっとかっこいいなと思いました」と、ストライカーとしてのエゴを貫いた上で、結果で周囲を黙らせた気概を称えた。