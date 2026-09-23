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【オ 1-0 ロ】
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試合終了
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OUT
3番 山口 航輝 サードゴロ 3アウト
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OUT
2番 安田 尚憲 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
代打：上田 希由翔 に代わって 2番 安田 尚憲
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OUT
1番 藤原 恭大 サードゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：レフト 来田 涼斗 に代わって 2番 山中 稜真
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OUT
投手交代：ピッチャー 山﨑 颯一郎 に代わって 10番 Ａ・マチャド
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OUT
5番 宗 佑磨 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 杉本 裕太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
1塁ランナー来田 涼斗 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
3番 太田 椋 ライトフライ 1アウト
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OUT
2番 来田 涼斗 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
投手交代：ピッチャー 鈴木 昭汰 に代わって 10番 石垣 元気
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OUT
1塁ランナー小川 龍成 盗塁失敗 3アウト
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OUT
9番 小川 龍成 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 山﨑 剛 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 佐藤 都志也 サードフライ 1アウト
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OUT
守備交代：センター 来田 涼斗 に代わって 9番 渡部 遼人
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OUT
守備交代：セカンド 太田 椋 に代わって 7番 野口 智哉
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OUT
守備交代：ファースト 内藤 鵬 に代わって 3番 太田 椋
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OUT
守備交代：レフト 西川 龍馬 に代わって 2番 来田 涼斗
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OUT
守備交代：ライト 池田 陵真 に代わって 1番 麦谷 祐介
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OUT
投手交代：ピッチャー 九里 亜蓮 に代わって 10番 山﨑 颯一郎
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OUT
1番 西川 龍馬 ショートゴロ 3アウト
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OUT
オ1-0ロ
9番 池田 陵真 レフトホームラン オリックス得点！ オ 1-0 ロ
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OUT
8番 若月 健矢 ライトフライ 2アウト
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OUT
7番 内藤 鵬 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｊ・ルケーシー に代わって 10番 鈴木 昭汰
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OUT
6番 Ｎ・ソト セカンドフライ 3アウト
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OUT
5番 寺地 隆成 キャッチャーゴロ 2アウト
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OUT
4番 西川 史礁 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 紅林 弘太郎 ピッチャーライナー 3アウト
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OUT
5番 宗 佑磨 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 杉本 裕太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 太田 椋 ショートゴロ 1アウト
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OUT
3番 山口 航輝 サードゴロ 3アウト
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OUT
2番 上田 希由翔 ピッチャーゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
1番 藤原 恭大 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 小川 龍成 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
2番 来田 涼斗 ライトフライ 3アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 ショートゴロ 2アウト
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OUT
9番 池田 陵真 ファーストフライ 1アウト
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OUT
8番 山﨑 剛 ファーストファウルライナー 3アウト
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OUT
7番 佐藤 都志也 ライトフライ 1アウト
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OUT
6番 Ｎ・ソト レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 寺地 隆成 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 若月 健矢 ファーストフライ 3アウト
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OUT
7番 内藤 鵬 サードゴロ 2アウト
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OUT
6番 紅林 弘太郎 センターフライ 1アウト
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OUT
4番 西川 史礁 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
3番 山口 航輝 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 上田 希由翔 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 レフトフライ 1アウト
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OUT
5番 宗 佑磨 センターフライ 3アウト
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OUT
4番 杉本 裕太郎 空振り三振 2アウト
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OUT
3番 太田 椋 ショートゴロ 1アウト ランナー：3塁
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OUT
1塁ランナー来田 涼斗 盗塁成功 ランナー：2塁
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OUT
2番 来田 涼斗 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 小川 龍成 ショートライナー 3アウト
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OUT
8番 山﨑 剛 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
7番 佐藤 都志也 レフトフライ 1アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 セカンドフライ 3アウト
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OUT
9番 池田 陵真 空振り三振 2アウト
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OUT
8番 若月 健矢 キャッチャーゴロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
7番 内藤 鵬 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 Ｎ・ソト 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 寺地 隆成 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
4番 西川 史礁 ショートゴロ 1アウト
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OUT
6番 紅林 弘太郎 ショートゴロ 3アウト
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OUT
5番 宗 佑磨 見逃し三振 2アウト
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OUT
4番 杉本 裕太郎 ライトフライ 1アウト
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OUT
3番 山口 航輝 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 上田 希由翔 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 レフトフライ 1アウト
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3番 太田 椋 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 来田 涼斗 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 西川 龍馬 空振り三振 1アウト
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