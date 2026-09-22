フライブルクを率いるユリアン・シュスター監督が今回のインターナショナルマッチウィーク中に設けたチームの休暇について言及した。21日、ドイツメディア『キッカー』が同指揮官のコメントを伝えている。

今シーズン、開幕のスタートダッシュを決めたフライブルク。ブンデスリーガでは3勝1分けの勝ち点「10」を獲得し、首位ドルトムント、2位バイエルンに次ぐ、3位につけている。また、UEFAカンファレンスリーグ本戦出場も決め、DFBポカールでも2回戦へ駒を進めている。

これまでのシーズンでは9月、10月、11月の各月にインターナショナルマッチウィークが設けられていたが、今年から選手の長距離移動を軽減するため、9月と10月の期間が一本化される形となった。そんななか、好スタートを切ったフライブルクは1週間の休暇を認めたようで、シュスター監督は以下のように説明している。

「我々が設定した目標の1つは、カンファレンスリーグのグループステージ進出、DFBポカール2回戦進出、そしてリーグ戦最初の4試合で少なくとも7ポイントを獲得することで、それができれば1週間の休みを与えるつもりだった」

「このチームは、休みを勝ち取るに値する。そのため、月曜日（9月21日）からは全員が各自自宅でトレーニングプログラムを行いながら休日を過ごすことになる」

また、鈴木唯人、後藤啓介（日本代表）、イゴール・マタノヴィッチ（クロアチア代表）、フィリップ・ラインハート（オーストリア代表）については、現地時間19日に行われたフランクフルト戦後、即座にチームから離れることを許可。上記4名はフライブルクでのリカバリートレーニングをせずに代表に合流することになったが、指揮官は「体力を消耗しないように、常に個々の状況に応じて判断している」と、代表活動へ配慮したことを伝えた。