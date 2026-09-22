日本代表は22日、キリンチャレンジカップ2026のウルグアイ代表戦に向けた練習を行った。練習後にメディア対応に応じたMF堂安律（フランクフルト／ドイツ）が、今夏の移籍市場で浮上したサウジアラビア移籍の噂や自身の決断について言及した。

今夏の移籍市場では、サウジアラビアのアル・イテハドが堂安の獲得に関心を示し、現地メディアなどで去就が取り沙汰された。最終的に堂安はフランクフルト残留を決断し、今季も主力選手としてドイツの地でプレーを続けている。

移籍に関する質問を受けると、「（サウジアラビアへ）行ってもないのにめっちゃ叩かれた」と冗談交じりに切り出しつつ、率直な胸中を明かした。

「いろいろ考えました。叩いてる人らの百倍ぐらい僕は考えているので、自分のキャリア、自分の人生を今回はいろんな人に聞きながら選んだ道でもある。『日本を背負うな』とか『10番つけるな』とか言われたんですけど、全部背負ってやろうかなと思ってます」

また、フランクフルト残留を決断してからは「自分の頭がすごいスッキリした」と振り返る堂安。FIFAワールドカップ2026を終えてからの期間は葛藤もあったようだ。

「頭の中でギアが入らないような。プレシーズンやってる時もスイッチ入らんなと思っていた中で、悩んだ時間があったので、決断した後はもうすごいスッキリして、今はまた楽しくエネルギーが湧いてサッカーができてます」

自身の決断を経て迎える今回の代表活動に向けては、「そんなにプレッシャーを多く感じるわけでもないですし、すごい自然体で自信もある。自分の存在意義を見せれたらなと思います」と語り、落ち着いた様子で自らの役割を見据えた。