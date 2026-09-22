リヴァプールは新スポーツディレクター（SD）の選任作業を進めている。21日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じた。

リヴァプールでは今夏の移籍市場閉幕後、リチャード・ヒューズ前SDが辞任。同氏はサウジアラビアのアル・ヒラルへ移籍することが決定した。クラブはヒューズ氏の後任SDについて、すでに選定作業を開始していることを明らかにしているものの、現時点で後任者は決まっていない。

そんななか『スカイスポーツ』によると、現在クラブ内でテクニカルディレクター（TD）を務めているジュリアン・ウォード氏が新SDの最有力候補に挙がっている模様。さらにクラブ内部では、ウォード氏を支える共同SD、あるいは新たなTDとして人材を迎え入れることも検討しているようで、そのターゲットとして、ブレントフォードでTDを務めるリー・ダイクス氏の名前が候補に挙げられているという。

現在45歳のウォード氏は、2012年にスカウトとしてリヴァプールに加入。順調にキャリアを重ね、2022年6月から約1年間にわたってSDを務めた経験を持つ。2023年に一度クラブを離れたものの、2024年5月に復帰を果たし、現在はTDの職を任されている。