今日の運勢 9月23日（水・祝）「12星座占いランキング」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位？

【1位】天秤座（てんびん座）
ハッピーな一日になりそう。友人からの嬉しいお知らせや、ご近所さんとの交流などにより気持ちが温かくなることもあるでしょう。秋風を感じると、なんだか前向きな気分にもなれそう。ますます頑張れることでしょう。
【2位】水瓶座（みずがめ座）
今日はエネルギッシュな一日に。自分と周りが共に楽しめるようなアイデアもわいてくるようです。面白いことをしていると、その雰囲気につられて、新たな仲間もできるかも。
【3位】双子座（ふたご座）
周りの目を気にせずに、自分が満足できるようなことをしてみましょう。楽しむ気持ちを忘れなければ、面倒なものでも簡単に感じたり、解決策を見つけたりできるようです。季節の食材を食べるとさらにパワーアップ！
【4位】獅子座（しし座）
集中力もあって、リズムを崩さずに活動できる一日に。自分がおこなっていることに自信がつくと、人の役に立ちたい気持ちもわいてきそう。目標にしている先輩などから話を聞いてみるのもあり。
【5位】射手座（いて座）
あなたの愛くるしい笑顔や言動は、周りをハッピーにさせるようです。今日は良いエネルギーが循環していることを実感できるかも。仲間とランチやディナーを楽しむのも良いでしょう。
【6位】牡羊座（おひつじ座）
長所を活かして活躍の場を広げられそう。求められると、それに応えたい気持ちからいつも以上に頑張るようです。帰宅後は身体をゆっくり休めて、健康を保つようにすると吉。
【7位】蠍座（さそり座）
日ごろお世話になっている人にプレゼントを用意してみると良いかも。手紙を添えればさらに親しくなれることでしょう。普段頑張っている自分に対してご褒美をあげるのもあり。
【8位】牡牛座（おうし座）
心のモヤモヤが解消されて楽しく過ごせるようです。苦手に感じていた人との付き合いもなんだか面白く感じるかも。色々な人たちと話すことで、自分の考えも深まることでしょう。
【9位】山羊座（やぎ座）
周りにいる人々にとってプラスになるような行動を心がけると、思い通りにならなかったことが進むようです。なるべく色々な人とコミュニケーションを取るのも忘れずに。寒色系のアイテムを身につければ運気アップ。
【10位】魚座（うお座）
ロマンチックなものや幻想的なものに触れると心がイキイキしてくるようです。夜景スポットに出かけたり、電車などから外の景色を眺めたりするのも良いでしょう。頭を悩ますことから少し離れてみて。
【11位】蟹座（かに座）
言いたいことがあるのに、タイミングを逃してしまうなど少し我慢するようなことがあるかも。焦ってしまいそうですが、深呼吸をして落ち着きましょう。無理せず、別の方法などを探ってみると良いかもしれません。
【12位】乙女座（おとめ座）
なんだか眠くなってしまったりと、疲れを感じやすいかも。今日はできることをコツコツとおこなっていくと良いでしょう。仕事や家事などが終わったあとは、マッサージなどをしてみるのもおすすめ。夜は温かい食事をいただくようにしてみて。
【今日の一言メッセージ】
秋を楽しむようにしましょう。美味しいものをいただくのも良いですし、ゆっくり読書をしたりバスタイムを楽しんだりするのも◎。今日は、五感を満たしてストレスを解消してみて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/
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