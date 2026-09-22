今日の運勢 9月23日（水・祝）「12星座占いランキング」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位？

2026年9月23日（水・祝）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）9月23日（水・祝）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？ハッピーな一日になりそう。友人からの嬉しいお知らせや、ご近所さんとの交流などにより気持ちが温かくなることもあるでしょう。秋風を感じると、なんだか前向きな気分にもなれそう。ますます頑張れることでしょう。今日はエネルギッシュな一日に。自分と周りが共に楽しめるようなアイデアもわいてくるようです。面白いことをしていると、その雰囲気につられて、新たな仲間もできるかも。周りの目を気にせずに、自分が満足できるようなことをしてみましょう。楽しむ気持ちを忘れなければ、面倒なものでも簡単に感じたり、解決策を見つけたりできるようです。季節の食材を食べるとさらにパワーアップ！集中力もあって、リズムを崩さずに活動できる一日に。自分がおこなっていることに自信がつくと、人の役に立ちたい気持ちもわいてきそう。目標にしている先輩などから話を聞いてみるのもあり。あなたの愛くるしい笑顔や言動は、周りをハッピーにさせるようです。今日は良いエネルギーが循環していることを実感できるかも。仲間とランチやディナーを楽しむのも良いでしょう。長所を活かして活躍の場を広げられそう。求められると、それに応えたい気持ちからいつも以上に頑張るようです。帰宅後は身体をゆっくり休めて、健康を保つようにすると吉。日ごろお世話になっている人にプレゼントを用意してみると良いかも。手紙を添えればさらに親しくなれることでしょう。普段頑張っている自分に対してご褒美をあげるのもあり。心のモヤモヤが解消されて楽しく過ごせるようです。苦手に感じていた人との付き合いもなんだか面白く感じるかも。色々な人たちと話すことで、自分の考えも深まることでしょう。周りにいる人々にとってプラスになるような行動を心がけると、思い通りにならなかったことが進むようです。なるべく色々な人とコミュニケーションを取るのも忘れずに。寒色系のアイテムを身につければ運気アップ。ロマンチックなものや幻想的なものに触れると心がイキイキしてくるようです。夜景スポットに出かけたり、電車などから外の景色を眺めたりするのも良いでしょう。頭を悩ますことから少し離れてみて。言いたいことがあるのに、タイミングを逃してしまうなど少し我慢するようなことがあるかも。焦ってしまいそうですが、深呼吸をして落ち着きましょう。無理せず、別の方法などを探ってみると良いかもしれません。なんだか眠くなってしまったりと、疲れを感じやすいかも。今日はできることをコツコツとおこなっていくと良いでしょう。仕事や家事などが終わったあとは、マッサージなどをしてみるのもおすすめ。夜は温かい食事をいただくようにしてみて。秋を楽しむようにしましょう。美味しいものをいただくのも良いですし、ゆっくり読書をしたりバスタイムを楽しんだりするのも◎。今日は、五感を満たしてストレスを解消してみて。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/