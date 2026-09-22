田中碧（左）久保建英（右）[写真]＝Getty Images

　キリンチャレンジカップ2026とキリンカップサッカー2026に臨む日本代表メンバーの背番号が決定した。

　日本代表初招集の中野就斗は「2」、松木玖生は「19」、齋藤俊輔は「29」、谷村海那は「31」に決定。FIFAワールドカップ2026で「7」を着けた田中碧は「17」、同大会で「8」を着けた久保建英は「20」となり、いずれも以前から着用していた番号に戻る形となった。背番号とメンバーは以下の通り。

▼GK
23　早川友基（鹿島アントラーズ）
12　小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン／ベルギー）
1　鈴木彩艶（アストン・ヴィラ／イングランド）

▼DF
4　板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）
5　渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
16　安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）
21　伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
3　瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
25　鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▼MF／FW
14　伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15　鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
7　相馬勇紀（FC町田ゼルビア）
11　前田大然（イプスウィッチ／イングランド）
31　谷村海那（横浜F・マリノス）※初招集
10　堂安律（フランクフルト／ドイツ）
18　上田綺世（リール／フランス）
17　田中碧（リーズ／イングランド）
2　中野就斗（サンフレッチェ広島）※初招集
13　中村敬斗（リヨン／フランス）
24　佐野海舟（マインツ／ドイツ）
30　熊坂光希（柏レイソル）
20　久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
8　鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
6　田中聡（シャルケ／ドイツ）
19　松木玖生（サウサンプトン／イングランド）※初招集
28　佐野航大（PSV／オランダ）
26　塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
29　齋藤俊輔（ウェステルロー／ベルギー）※初招集
9　後藤啓介（フライブルク／ドイツ）
27　佐藤龍之介（バレンシア／スペイン）