キリンチャレンジカップ2026とキリンカップサッカー2026に臨む日本代表メンバーの背番号が決定した。

日本代表初招集の中野就斗は「2」、松木玖生は「19」、齋藤俊輔は「29」、谷村海那は「31」に決定。FIFAワールドカップ2026で「7」を着けた田中碧は「17」、同大会で「8」を着けた久保建英は「20」となり、いずれも以前から着用していた番号に戻る形となった。背番号とメンバーは以下の通り。

▼GK

23 早川友基（鹿島アントラーズ）

12 小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン／ベルギー）

1 鈴木彩艶（アストン・ヴィラ／イングランド）

▼DF

4 板倉滉（ボルシアMG／ドイツ）

5 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

16 安藤智哉（ザンクトパウリ／ドイツ）

21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

3 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▼MF／FW

14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

7 相馬勇紀（FC町田ゼルビア）

11 前田大然（イプスウィッチ／イングランド）

31 谷村海那（横浜F・マリノス）※初招集

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）

18 上田綺世（リール／フランス）

17 田中碧（リーズ／イングランド）

2 中野就斗（サンフレッチェ広島）※初招集

13 中村敬斗（リヨン／フランス）

24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

30 熊坂光希（柏レイソル）

20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

8 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

6 田中聡（シャルケ／ドイツ）

19 松木玖生（サウサンプトン／イングランド）※初招集

28 佐野航大（PSV／オランダ）

26 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）

29 齋藤俊輔（ウェステルロー／ベルギー）※初招集

9 後藤啓介（フライブルク／ドイツ）

27 佐藤龍之介（バレンシア／スペイン）