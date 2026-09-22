無料観戦で地域活性化を｜男子プロゴルフツアー「リシャール・ミル チャリティトーナメント2026」バッバ・ワトソン選手も出場！

リシャールミルジャパン株式会社は、昨年に引き続き男子プロゴルフツアー(ジャパンゴルフツアー)「リシャール・ミルチャリティトーナメント2026」を、一般社団法人日本ゴルフツアー機構(JGTO)と共同開催する。

【画像】バッバ・ワトソン選手が本大会のために来日！9月24日から開催される「リシャール・ミルチャリティトーナメント2026」（写真3点）

第2回目の開催となる本大会は、2026年9月24日(木)～9月27日(日)の4日間、石川県羽咋市の朱鷺の台カントリークラブにて開催。今年は、リシャール・ミル ファミリーの一員であるバッバ・ワトソン選手が本大会のために来日し、トーナメントに出場することが決定している。

この大会は、トーナメントタイトルにもあるようにチャリティ活動を積極的に行う大会として、令和6年能登半島地震・豪雨や令和8年熊本地震の被災地支援、ジュニアゴルファー育成など、リシャール・ミルとJGTOが協力し様々な活動を実施。ジャパンゴルフツアー選手会からの申し出により、賞金の5%が被災地支援に寄付されるほか、大会期間中に集められた寄付金額は、リシャールミルジャパン財団を通して石川県と熊本県に支援金として寄付される。

また、この地に足を運んでもらうこと自体が地域ビジネスの活性化に寄与するという考えのもと、本大会の観戦は無料となっている。観戦チケットは事前登録制で、こちらのサイトから登録することができる。読者諸氏も現地に足を運んで観戦し、地域活性化に貢献してみてはいかがだろうか。

バッバ・ワトソン選手よりコメント

「みなさんこんにちは。バッバ・ワトソンです。リシャール・ミル チャリティトーナメントに参加するため、日本へ行きます！プレーできるのが今から本当に楽しみです。素晴らしい目的のためのイベントですし、きっと楽しい時間になると思います。

リシャール・ミルはいつも素晴らしい取り組みをしていますが、私は優勝し、トロフィーを掲げるつもりで参加しますよ！日本でみなさんにお会いできることを楽しみにしています。ぜひ会場でお会いしましょう！」

リシャール・ミル チャリティトーナメント 2026

開催場所：朱鷺の台カントリークラブ(眉丈台コース)

開催日程：

9月24日(木) 第1日(予選ラウンド)

9月25日 (金) 第2日(予選ラウンド)

9月26日 (土) 第3日(決勝ラウンド)

9月27日 (日) 最終日(決勝ラウンド)

主催：リシャールミルジャパン株式会社

共催・主管：一般社団法人日本ゴルフツアー機構(JGTO)

特別協力：北國新聞社

後援：石川県、羽咋市、宝達志水町、一般社団法人日本高等学校・中学校ゴルフ連盟、一般社団法人ジュニアゴルフクラブチーム連盟、特定非営利活動法人日本ジュニアゴルフ協会、金沢市、白山市、小松市、加賀市、野々市市、七尾市、能美市、かほく市、輪島市、珠洲市、津幡町、内灘町、志賀町、中能登町、能登町、穴水町、川北町

協力：朱鷺の台カントリークラブ、宝達志水町商工会

競技運営：ブリヂストンスポーツ株式会社

賞金総額：10,000万円（優勝賞金 2,000万円）

中継：BS10（決勝2日間のみライブ放送予定）

競技：4日間・72ホール、ストローク・プレー

大会公式サイト:：https://rmj-charitytournament2026.com/