日本サッカー協会は22日、9月24日（木）に宮城県のキューアンドエースタジアムみやぎで開催される『FUTURE LEGACY MATCH in MIYAGI 2026』をTVerで独占ライブ配信すると発表した。

同日19時05分キックオフ予定のキリンチャレンジカップ2026に先立って行われ、16時20分キックオフ予定。JAPAN DREAMとMIYAGI FUTURE U-15（宮城県U-15年代選手）が対戦する。試合は15分ハーフで実施される。

JAPAN DREAMの監督は、日本代表OB・OG会会長およびJFA復興支援部会長を務める永島昭浩氏。メンバーには岩清水梓、岩渕真奈、遠藤康、小野伸二、海堀あゆみ、柿谷曜一朗、柏木陽介、小島伸幸、駒野友一、佐藤寿人、鮫島彩、曽ケ端準、髙萩洋次郎、坪井慶介、中澤佑二、中田浩二、萬代宏樹、福西崇史、細貝萌、松井大輔、宮間あや、宮本恒靖、安田理大、柳沢敦の24名が出場予定。実況・解説は桑原学氏と福田正博氏が務める。

キリンチャレンジカップ2026の観戦チケットで観戦可能。出場メンバーは事情により変更となる可能性があり、荒天などの事由によってイベントが中止となる場合もある。

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