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OUT
西2-5ソ
2番 柳田 悠岐 右中間ホームラン ソフトバンク得点！ 西 2-5 ソ
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OUT
1番 柳町 達 センターヒット ランナー：1、3塁
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OUT
9番 庄子 雄大 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 海野 隆司 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
7番 今宮 健太 空振り三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 豆田 泰志 に代わって 10番 篠原 響
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OUT
9番 源田 壮亮 レフトフライ 3アウト
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OUT
8番 滝澤 夏央 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
7番 長谷川 信哉 キャッチャーファウルフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー Ｄ・ヘルナンデス に代わって 10番 Ｒ・オスナ
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OUT
1塁ランナー牧原 大成 盗塁失敗 3アウト
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OUT
6番 山川 穂高 センターフライ 2アウト
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OUT
5番 牧原 大成 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 栗原 陵矢 見逃し三振 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 黒木 優太 に代わって 10番 豆田 泰志
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OUT
守備交代：DH 代打 外崎 修汰 に代わって 6番 外崎 修汰
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OUT
6番 外崎 修汰 センターフライ 3アウト
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OUT
代打：林 安可 に代わって 6番 外崎 修汰
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OUT
西2-2ソ
5番 渡部 聖弥 レフトホームラン 西武得点！ 西 2-2 ソ
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OUT
4番 Ｔ・ネビン センターフライ 2アウト
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OUT
3番 小島 大河 センターフライ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 上茶谷 大河 に代わって 10番 Ｄ・ヘルナンデス
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OUT
3番 近藤 健介 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 柳田 悠岐 空振り三振 2アウト
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OUT
1番 柳町 達 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
投手交代：ピッチャー 佐藤 爽 に代わって 10番 黒木 優太
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OUT
2番 平沢 大河 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
1番 Ａ・カナリオ 空振り三振 2アウト
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OUT
西1-2ソ
9番 源田 壮亮 センターヒット 西武得点！ 西 1-2 ソ ランナー：1塁
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OUT
8番 滝澤 夏央 ファースト送りバント 1アウト ランナー：2塁
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OUT
7番 長谷川 信哉 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 庄子 雄大 空振り三振 3アウト
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OUT
8番 海野 隆司 空振り三振 2アウト
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OUT
7番 今宮 健太 ピッチャーヒット ランナー：1、3塁
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OUT
6番 山川 穂高 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
5番 牧原 大成 ファーストゴロ 1アウト
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OUT
6番 林 安可 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 Ｔ・ネビン 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 栗原 陵矢 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
3番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
2番 柳田 悠岐 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
1番 柳町 達 空振り三振 2アウト
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OUT
9番 庄子 雄大 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 小島 大河 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
2番 平沢 大河 ショートゴロ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
1番 Ａ・カナリオ ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
9番 源田 壮亮 センターフライ 1アウト
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OUT
8番 海野 隆司 見逃し三振 3アウト
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OUT
7番 今宮 健太 センターフライ 2アウト
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OUT
6番 山川 穂高 見逃し三振 1アウト
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OUT
西0-2ソ
5番 牧原 大成 ライトホームラン ソフトバンク得点！ 西 0-2 ソ
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OUT
4番 栗原 陵矢 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
8番 滝澤 夏央 センターフライ 3アウト
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OUT
7番 長谷川 信哉 空振り三振 2アウト
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OUT
6番 林 安可 空振り三振 1アウト
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OUT
3番 近藤 健介 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 柳田 悠岐 ファーストゴロ 2アウト
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OUT
1番 柳町 達 レフトフライ 1アウト
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OUT
5番 渡部 聖弥 見逃し三振 3アウト
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OUT
4番 Ｔ・ネビン センターツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
ファースト 山川 穂高が悪送球 ランナー：1塁
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OUT
3番 小島 大河 ファーストエラー ランナー：1塁
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OUT
2番 平沢 大河 センターフライ 2アウト
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OUT
1番 Ａ・カナリオ ショートゴロ 1アウト
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